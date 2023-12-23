Лікар назвав дієту, яка дуже корисна для серця і судин

Яка дієта дуже корисна для серця і судин

"Зростає кількість доказів того, що веганська дієта має потенційні переваги для серцево-судинної системи завдяки більшому споживанню рослинних харчових волокон та інших протективних поживних речовин у складі овочів, бобових, фруктів, цільного зерна, горіхів і насіння", - говорить лікар.

Науковці вирішили порівняти вплив здорової веганської та здорової, збалансованої всеїдної дієти на показники кардіометаболічного ризику.

У 2022 році у США провели рандомізоване клінічне дослідження 22 здорових дорослих пар однояйцевих близнюків. З них 77% складали жінки, середній вік - 39 з половиною років. Один близнюк з кожної пари дотримувався веганської, інший - всеїдної дієти.

Що показало дослідження

"Протягом 8 тижнів у учасників порівнювали вплив харчування на здоров’я. Перші 4 тижні вони отримували відповідні до групи страви через службу доставки їжі, а з 5-го по 8-й тиждень готували власні, які відповідали призначеній дієті", - розповідає Швець.

Основним результатом була різниця в концентрації ліпопротеїнів низької щільності. Вторинними - зміни маркерів кардіометаболічного ризику, рівня вітаміну B12 у плазмі та маси тіла.

"Через 8 тижнів у близнюків, що були на веганській дієті, зафіксували значне середнє зниження концентрації холестерину ліпопротеїнів низької щільності, рівня інсуліну натщесерце і маси тіла", - говорить дієтолог.

У цьому дослідженні здорова веганська дієта призвела до покращення кардіометаболічних результатів порівняно зі здоровою всеїдною дієтою.

Науковці вважають, що лікарі можуть розглядати цей дієтичний підхід як ефективну альтернативу для своїх пацієнтів, зважаючи на кардіозахисні властивості рослинної моделі харчування.