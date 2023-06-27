Лікар назвав чотири продукти, які є "основними винуватцями" інсульту

Інсульт є дуже небезпечним порушенням мозкового кровообігу. Неправильне харчування може спричинити ризики його виникнення.
Доктор Джонатан Зінгер назвав чотири основні продукти, які можуть провокувати інсульт, пише Express.
Оскільки більшість інсультів пов'язані з накопиченням жирових бляшок (атером) в артеріях, які забезпечують ваш мозок, продукти, які сприяють цьому, збільшують ризик.
"Насичені жири та трансжири є основними винуватцями і включають такі продукти, як перероблене м'ясо (наприклад, ковбаси та гамбургери), олію, печиво та смажені продукти, і це лише деякі з них", - зазначив медик.
Однак є й інші продукти, які можуть підвищити ризик.
Підвищений кров'яний тиск також викликає утворення атером, тому високе споживання солі (наприклад, що містяться в чіпсах і беконі) збільшує ризик виникнення хвороб.
Високе споживання цукру (наприклад, газованих напоїв) є ще одним ключовим фактором ризику інсульту, частково через його зв'язок із збільшенням ваги та діабетом 2 типу, який викликає пошкодження та запалення артерій.
Деякі продукти можуть мати протилежний ефект та знизити ймовірність інсульту. Це овочі та фрукти.
Терміново зверніться до лікаря, якщо виявили хоча б один із зазначених симптомів!
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