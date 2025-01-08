Лікар назвав 5 захворювань, які можуть заважати схуднути

Багато людей після свят вирішують скинути зайві кілограми, які вони набрали на Різдво та Новий рік. Є певні захворювання, які можуть заважати схуднути.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку британського лікаря Асіфа Ахмеда.
За словами лікаря, є п’ять медичних причин, які можуть перешкоджати схуднення.
Людям зі зниженою роботою щитовидної залози може бути важко схуднути. Збільшення ваги може бути загальним симптомом цього стану з відчуттям втоми, депресії та нездатності переносити холод.
Це найпоширеніша причина зайвої ваги. Найчастіше трапляються аутоімунні тиреоїдити. Це хронічний запальний процес в щитовидній залозі, який супроводжується недостатнім виробленням гормонів.
За наявності певного захворювання схуднути можливо. Для цього важливо спочатку прийти на прийом до лікаря, щоб він провів обстеження.
Потім лікар може призначити УЗД щитовидної залози, надниркових залоз, аналіз крові на гормональний фон. Залежно від встановленої причини призначаються або рекомендації харчування, або медикаментозне чи хірургічне лікування.
Раніше ми повідомляли про 5 способів, які допоможуть схуднути раз і назавжди без усіляких дієт.
Також ми писали про 6 продуктів, які варто не їсти після 65 років.