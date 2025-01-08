UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Лікар назвав 5 захворювань, які можуть заважати схуднути

Які хвороби можуть заважати схуднути (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багато людей після свят вирішують скинути зайві кілограми, які вони набрали на Різдво та Новий рік. Є певні захворювання, які можуть заважати схуднути.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку британського лікаря Асіфа Ахмеда.

Що може заважати схуднути

За словами лікаря, є п’ять медичних причин, які можуть перешкоджати схуднення.

Людям зі зниженою роботою щитовидної залози може бути важко схуднути. Збільшення ваги може бути загальним симптомом цього стану з відчуттям втоми, депресії та нездатності переносити холод.

Це найпоширеніша причина зайвої ваги. Найчастіше трапляються аутоімунні тиреоїдити. Це хронічний запальний процес в щитовидній залозі, який супроводжується недостатнім виробленням гормонів.

З чого почати процес схуднення

За наявності певного захворювання схуднути можливо. Для цього важливо спочатку прийти на прийом до лікаря, щоб він провів обстеження.

Потім лікар може призначити УЗД щитовидної залози, надниркових залоз, аналіз крові на гормональний фон. Залежно від встановленої причини призначаються або рекомендації харчування, або медикаментозне чи хірургічне лікування.

Читайте РБК-Україна в Google News
похудениеВагаЛікаріЗдоров'я