Лікар назвав 5 захворювань, які можуть заважати схуднути

Що може заважати схуднути

За словами лікаря, є п’ять медичних причин, які можуть перешкоджати схуднення.

Людям зі зниженою роботою щитовидної залози може бути важко схуднути. Збільшення ваги може бути загальним симптомом цього стану з відчуттям втоми, депресії та нездатності переносити холод.

Це найпоширеніша причина зайвої ваги. Найчастіше трапляються аутоімунні тиреоїдити. Це хронічний запальний процес в щитовидній залозі, який супроводжується недостатнім виробленням гормонів.

З чого почати процес схуднення

За наявності певного захворювання схуднути можливо. Для цього важливо спочатку прийти на прийом до лікаря, щоб він провів обстеження.

Потім лікар може призначити УЗД щитовидної залози, надниркових залоз, аналіз крові на гормональний фон. Залежно від встановленої причини призначаються або рекомендації харчування, або медикаментозне чи хірургічне лікування.