Лікар назвав 5 захворювань, які можуть заважати схуднути

Багато людей після свят вирішують скинути зайві кілограми, які вони набрали на Різдво та Новий рік. Є певні захворювання, які можуть заважати схуднути.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку британського лікаря Асіфа Ахмеда.

Що може заважати схуднути

За словами лікаря, є п’ять медичних причин, які можуть перешкоджати схуднення.

Людям зі зниженою роботою щитовидної залози може бути важко схуднути. Збільшення ваги може бути загальним симптомом цього стану з відчуттям втоми, депресії та нездатності переносити холод.

Це найпоширеніша причина зайвої ваги. Найчастіше трапляються аутоімунні тиреоїдити. Це хронічний запальний процес в щитовидній залозі, який супроводжується недостатнім виробленням гормонів.

Доктор Ахмед запропонував жінкам також пройти перевірку на наявність синдрому полікістозних яєчників (СПКЯ), який може обмежити ваші плани схуднення.

Ознаки зазвичай стають очевидними в пізньому підлітковому віці або на початку 20 років. Багато жінок виявляють у себе СПКЯ, коли їм важко завагітніти.

Він також сказав, що гормони відіграють важливу роль у схудненні і будь-який дисбаланс через менопаузу та низький рівень тестостерону у чоловіків блокувати втрату ваги.

Надмірний рівень кортизолу - гормону стресу, може перешкоджати втраті ваги.

П’ята причина є найочевиднішою, але її досить часто пропускають. Антидепресанти, нейролептики та навіть деякі ліки від діабету також можуть заважати схуднути.

З чого почати процес схуднення

За наявності певного захворювання схуднути можливо. Для цього важливо спочатку прийти на прийом до лікаря, щоб він провів обстеження.

Потім лікар може призначити УЗД щитовидної залози, надниркових залоз, аналіз крові на гормональний фон. Залежно від встановленої причини призначаються або рекомендації харчування, або медикаментозне чи хірургічне лікування.