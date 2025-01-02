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Лікар назвав 4 способи перевірити здоров’я вашої печінки вдома

Фото: Як перевірити, чи здорова ваша печінка (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Чи здорова ваша печінка, яка являється одним з найважливіших органів? У вас є спосіб це перевірити та ще й вдома. Лікар поділився чотирма способами, якими кожен може перевірити стан своєї печінки, не йдучи до медиків.

Як саме це зробити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok лікаря Саураба Сеті.

4 способи перевірити стан печінки вдома

По-перше, подивіться, чи не пожовтіла ваша шкіра та очі, особливо при природному освітленні. Це може свідчити про дисфункцію печінки.

По-друге, темно-жовта або бурштинова сеча може свідчити про проблеми з печінкою. Нормальна сеча має бути блідо-жовтого кольору.

По-третє, стежте за набряком навколо середнього відділу тіла, який може свідчити про накопичення рідини через проблеми з печінкою.

Четверте, якщо ваш стілець блідого або глинистого кольору, це може свідчити про проблеми з печінкою.

За словами лікаря, існує багато різних типів захворювань печінки. Ви можете допомогти запобігти деяким із них, підтримуючи здорову вагу та дотримуючись рекомендованих лімітів алкоголю, якщо ви його вживаєте.

Симптоми захворювань печінки

 

  • відчуття постійної втоми та слабкості
  • втрата апетиту, що може призвести до втрати ваги
  • втрата статевого потягу (лібідо)
  • жовтяниця шкіри та білків очей
  • свербіж шкіри

Як запобігти хворобам печінки

Три основні причини захворювань печінки:

  • ожиріння
  • недіагностована інфекція гепатиту
  • зловживання алкоголем

Ви можете зменшити ризик багатьох типів захворювань печінки за допомогою деяких простих змін у способі життя. Підтримуйте здорову вагу та не вживайте алкоголь!

@doctorsethimd

Liver Specialist : 4 Simple At-Home Tests to Check Your Liver Health #fattyliver #medical

original sound - Doctor Sethi

 

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