Лікар назвав 4 способи перевірити здоров’я вашої печінки вдома

4 способи перевірити стан печінки вдома

По-перше, подивіться, чи не пожовтіла ваша шкіра та очі, особливо при природному освітленні. Це може свідчити про дисфункцію печінки.

По-друге, темно-жовта або бурштинова сеча може свідчити про проблеми з печінкою. Нормальна сеча має бути блідо-жовтого кольору.

По-третє, стежте за набряком навколо середнього відділу тіла, який може свідчити про накопичення рідини через проблеми з печінкою.

Четверте, якщо ваш стілець блідого або глинистого кольору, це може свідчити про проблеми з печінкою.

За словами лікаря, існує багато різних типів захворювань печінки. Ви можете допомогти запобігти деяким із них, підтримуючи здорову вагу та дотримуючись рекомендованих лімітів алкоголю, якщо ви його вживаєте.

Симптоми захворювань печінки

відчуття постійної втоми та слабкості

втрата апетиту, що може призвести до втрати ваги

втрата статевого потягу (лібідо)

жовтяниця шкіри та білків очей

свербіж шкіри

Як запобігти хворобам печінки

Три основні причини захворювань печінки:

ожиріння

недіагностована інфекція гепатиту

зловживання алкоголем

Ви можете зменшити ризик багатьох типів захворювань печінки за допомогою деяких простих змін у способі життя. Підтримуйте здорову вагу та не вживайте алкоголь!