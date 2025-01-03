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Лікар назвав 4 симптоми рідкісного раку, який стає все більш поширеним

Лікар розповів, чому виникає рак щитоподібної залози (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Рак щитовидної залози, який раніше був рідкісним, зараз стає все доволі поширеним. Лікар назвав основні симптоми, які допоможуть виявити захворювання.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку британського лікаря Асіфа Ахмеда.

це рідкісне захворювання, яке виникає, коли аномальні клітини щитовидної залози ростуть безконтрольно.

"Цей тип раку зростає і за прогнозами кількість випадків може лише збільшуватись", - сказав він.

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