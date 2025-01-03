Лікар назвав 4 симптоми рідкісного раку, який стає все більш поширеним

Рак щитовидної залози, який раніше був рідкісним, зараз стає все доволі поширеним. Лікар назвав основні симптоми, які допоможуть виявити захворювання.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку британського лікаря Асіфа Ахмеда.
це рідкісне захворювання, яке виникає, коли аномальні клітини щитовидної залози ростуть безконтрольно.
"Цей тип раку зростає і за прогнозами кількість випадків може лише збільшуватись", - сказав він.
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