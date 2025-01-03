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Лікар назвав 4 симптоми рідкісного раку, який стає все більш поширеним

П'ятниця 03 січня 2025 15:35
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Лікар назвав 4 симптоми рідкісного раку, який стає все більш поширеним Лікар розповів, чому виникає рак щитоподібної залози (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Рак щитовидної залози, який раніше був рідкісним, зараз стає все доволі поширеним. Лікар назвав основні симптоми, які допоможуть виявити захворювання.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку британського лікаря Асіфа Ахмеда.

Які симптоми не можна ігнорувати

Доктор Ахмед сказав, що це рідкісне захворювання, яке виникає, коли аномальні клітини щитовидної залози ростуть безконтрольно.

"Цей тип раку зростає і за прогнозами кількість випадків може лише збільшуватись", - сказав він.

За словами лікаря, є деякі тривожні симптоми, на які ви можете звернути увагу. Найпоширенішою ознакою є невелика "шишка" в нижній частині шиї, яка з часом збільшується.

Інші загальні ознаки включають:

  • охриплий голос або біль у горлі (триває понад 4 тижні)
  • утруднене ковтання
  • відчуття, ніби щось тисне у шиї

До того є багато інших більш рідкісних симптомів, які можуть бути спричинені проблемами щитовидної залози та можуть вказувати на рак. Зокрема, при будь-якому постійному почервонінні обличчя або раптовій втраті ваги потрібно негайно звернутись до лікаря.

У репродуктивному віці рак щитовидної залози частіше зустрічається у жінок, ніж у чоловіків. Він досягає свого піку у жінок від 40 до 44 років, тоді як у чоловіків більше шансів захворіти у віці від 70 до 74 років.

Хірургічне втручання є найпоширенішим методом лікування раку щитовидної залози.

З метою профілактики, своєчасного виявлення та лікування захворювань ЩЗ, необхідно:

  • проводити ультразвукове дослідження ЩЗ 1 раз на рік
  • у разі виявлення відхилень від норми - дотримуватися рекомендацій ендокринолога
  • у разі виявлення вузлових утворень - негайно звернутися за допомогою до хірурга-ендокринолога
@dra_says This cancer is rising, especially in young people. Educational purposes only. #cancer #thyroidcancer #thyroidcancerawarness #thyroidproblems #thyroidhealth #doctor #privatedoctor #privategp#cancerfighter original sound - Dr Ahmed

Раніше ми повідомляли про три продукти, які корисні для щитоподібної залози.

Також ми писали, як перевірити щитовидку за допомогою градусника.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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