Лікар назвав 4 симптоми рідкісного раку, який стає все більш поширеним

Рак щитовидної залози, який раніше був рідкісним, зараз стає все доволі поширеним. Лікар назвав основні симптоми, які допоможуть виявити захворювання.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку британського лікаря Асіфа Ахмеда.

Які симптоми не можна ігнорувати

Доктор Ахмед сказав, що це рідкісне захворювання, яке виникає, коли аномальні клітини щитовидної залози ростуть безконтрольно.

"Цей тип раку зростає і за прогнозами кількість випадків може лише збільшуватись", - сказав він.

За словами лікаря, є деякі тривожні симптоми, на які ви можете звернути увагу. Найпоширенішою ознакою є невелика "шишка" в нижній частині шиї, яка з часом збільшується.

Інші загальні ознаки включають:

охриплий голос або біль у горлі (триває понад 4 тижні)

утруднене ковтання

відчуття, ніби щось тисне у шиї

До того є багато інших більш рідкісних симптомів, які можуть бути спричинені проблемами щитовидної залози та можуть вказувати на рак. Зокрема, при будь-якому постійному почервонінні обличчя або раптовій втраті ваги потрібно негайно звернутись до лікаря.

У репродуктивному віці рак щитовидної залози частіше зустрічається у жінок, ніж у чоловіків. Він досягає свого піку у жінок від 40 до 44 років, тоді як у чоловіків більше шансів захворіти у віці від 70 до 74 років.

Хірургічне втручання є найпоширенішим методом лікування раку щитовидної залози.

З метою профілактики, своєчасного виявлення та лікування захворювань ЩЗ, необхідно: