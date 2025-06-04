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Лікар назвав 2 продукти, що прискорюють рак та руйнують здоров'я

Середа 04 червня 2025 10:44
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Лікар назвав 2 продукти, що прискорюють рак та руйнують здоров'я Фото: Лікар назвав продукти, від яких треба відмовитися (freepik)
Автор: Людмила Жукова

Кардіолог заявив, що два популярні продукти вбивають наш організм кожен день. Чимало людей включають їх до свого раціону.

Про яку саме їжу йдеться, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok лікаря Ауреліо Рохаса.

Які два продукти в раціоні повільно руйнують наш організм

За словами експерта з питань серця, вся справа в цукрі та рафінованому пшеничному борошні.

Лікар повідомив, що за останні роки рак серед молоді збільшився на 80%, і ці продукти є спільним фактором. Доктор Рохас пояснює, що ці продукти підвищують рівень інсуліну, який діє як фактор росту, стимулюючи розмноження ракових клітин.

Дослідження показали зв'язок між високими сироватковими концентраціями інсуліноподібних факторів росту (ІФР) та підвищеним ризиком раку молочної залози, простати, колоректального раку та раку легень.

Інтерес до інсуліноподібних факторів росту (IGF) та їхнього впливу на канцерогенез останнім часом зріс, оскільки високі концентрації IGF1 у сироватці крові пов’язані з підвищеним ризиком раку молочної залози, простати, колоректального раку та легень.

Фахівець радить уникати цих інгредієнтів, щоб знизити ризик пов'язаних проблем зі здоров'ям, і пропонує вивчати безпечніші альтернативи в щоденному раціоні.

Щоб знизити ризик пов’язаних із цим проблем зі здоров’ям, найкраще скоротити або повністю припинити споживання продуктів, що їх містять.

Чим так шкідливий цукор

Нагадаємо, що у всьому потрібна міра. Так, надмірне вживання цукру може завдати шкоди організму, викликаючи серйозні проблеми зі здоров'ям, такі як ожиріння, діабет 2 типу, серцево-судинні захворювання, карієс, а також проблеми зі шкірою. Цукор також може спричинити запалення в організмі та призвести до проблем з метаболізмом.

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Здоров'я Кардіолог
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