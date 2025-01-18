Лікар назвала захворювання, яке часто виникає через неякісні зубні пасти

Афтозний стоматит є поширеним та неприємним захворюванням ротової порожнини. Такий стан доволі поширений серед жінок та дітей, тому варто вчасно розпочати лікування.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку педіатра Дарії Власенко.

Причини виникнення

Афтозний стоматит (афти) - це поширене захворювання ротової порожнини, яке проявляється болючими виразками на слизовій оболонці рота. Вони можуть бути поодинокими або множинними, зазвичай загоюються протягом 7-14 днів, але можуть часто повторюватися.

Це дуже неприємне захворювання, яке частіше виникає у жінок, ніж чоловіків. Він може бути виявлений у 40% дітей.

Афти зазвичай мають вигляд маленьких (3-5 мм) виразок округлої або овальної форми, з червоним обідком і жовтим центром. Вони можуть бути дуже болючими, особливо при їжі або розмові.

Точна причина афтозного стоматиту до кінця не з’ясована.

Є кілька факторів, які можуть сприяти його розвитку:

стрес або емоційне перенавантаження

зміни в імунній системі

вірусні інфекції

травми ротової порожнини (наприклад, укуси щік або зуби, що стикаються з яснами)

харчові алергії або певні продукти, які можуть спричиняти загострення

деякі зубні пасти. Це може бути пов’язано з лауретсульфатом натрію (пінний компонент зубної пасти)

менструація

Лікування

Гігієна ротової порожнини

Рекомендується використовувати мʼяку зубну щітку, а також рідини для полоскання рота без спирту. Це дозволить уникнути подразнень слизової оболонки.

Захисні лікувальні пасти створюють барʼєр над виразкою, щоб зменшити вплив подразників.

Уникання подразнюючих продуктів

Їжа, яка містить гострі, кислі або тверді інгредієнти, може погіршити стан і викликати біль. Поки виразки не загояться, краще обмежити ці продукти в раціоні

Для тимчасового полегшення болю можна використовувати гелі з лідокаїном або бензокаїном. Вони допоможуть зменшити біль, дозволяючи дитині комфортніше їсти та пити.

Якщо у дитини спостерігається часті загострення або виразки не загоюються протягом кількох тижнів, важливо звернутися до педіатра або стоматолога. Це може бути ознакою серйозніших проблем або потреби у додатковій терапії.