Лікар назвала 2 суперпродукти, щоб захиститися від застуди, грипу та COVID

Як захиститися від вірусів у зимовий період

Говорячи про все, що стосується ферментованого часникового меду, експерти з охорони здоров’я проаналізували перехід від безрецептурних ліків до домашніх засобів цієї зими та зважили основні переваги часнику та меду для запобігання симптомам застуди та грипу.

Ферментований часниковий мед - це натуральний оздоровчий засіб, отриманий шляхом настоювання зубчиків сирого часнику в меді, що дозволяє їм з часом бродити.

Фахівець з охорони здоров’я Різа Фоммачан пояснює, чому часник і мед є основними продуктами для здоров’я взимку.

"І часник, і мед мають доведену користь цілий рік, але особливо можуть підтримувати наше здоров’я взимку. Часник багатий пребіотичною інсуліновою клітковиною, яка підтримує здоров’я кишечника та, як вважають, має антимікробні та противірусні властивості для боротьби з хворобами та полегшення симптомів застуди, з високим вмістом антиоксидантів флавоноїди та поліфеноли. Це допомагає збалансувати імунну систему та запобігти хворобам", - сказала експерт.

Одне дослідження за участю 41 000 жінок у віці від 55 до 69 років показало, що ті, хто регулярно вживав часник, фрукти та овочі, мали на 35% менший ризик раку товстої кишки.

На цьому переваги не закінчуються, адже це також корисно для вашого серця.

Дослідження також показують, що часник може мати позитивний вплив на ваші артерії та артеріальний тиск. Дослідники вважають, що еритроцити перетворюють сірку в часнику на сірководень.

Це розширює наші кровоносні судини, що полегшує регуляцію артеріального тиску.