Лікар назвала синдром, який часто виявляють у молодих людей

Що відомо

Лікар розповіла, що однією із розповсюджених причин болю в передній частині колінного суглоба у молоді є пателофеморальний больовий синдром.

Характерною ознакою цього стану є те, що дискомфорт може виникати під час тривалої ходьби, бігу, присідань, підйому та спуску сходами.

Іноді пацієнти скаржаться на біль при тривалому сидінні із зігнутими ногами і це може супроводжуватися хрустом.

Експерт зазначила, що в цьому ніхто не винен. Це анатомія і фізіологія у якоїсь окремої людини.

"Її наколінник надто рухливий і може зрушуватися вбік, мʼязи стегна недостатньо сильні, щоб утримувати такий дисбаланс, а далі ще приєднуються сухожилки, яким також важко і вони запалюються у відповідь на навантаження", - йдеться у повідомленні.

Також в організмі є іліотібіальний тракт - товста смуга сполучної тканини, яка проходить по зовнішній частині ноги від стегна до коліна і допомагає стабілізувати коліно під час руху.

У бігунів та й не тільки у них часто виникає ситуація, коли цей тракт треться об зовнішню частину колінного суглоба і в результаті виникає біль.

До того ж буває запалення або подразнення сухожилля, яке може виникнути через надмірне навантаження або травми.

Як вирішити проблему

За словами ревматолога, як біль дуже сильний, то можна прийняти протизапальні, але це не вирішення проблеми.

Основне лікування - це підбір спеціальних вправ для зміцнення м’язів колінного суглоба і корекція рухових патернів.

Спеціаліст, який займається веденням таких пацієнтів - реабілітолог. Засіб, який допоможе подолати проблему - власна працьовитість людини і готовність займатися собою постійно.