Лікар назвала поширену "зимову" інфекцію, яка викликає висип та біль у горлі

Стрептококова ангіна є поширеною взимку бактеріальною інфекцією, яка викликає біль у горлі. Важливо вчасно розпізнати хворобу та уникати помилок, які можуть лише погіршити стан.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку педіатра Дарії Власенко.

Що варто знати про ангіну

За словами лікаря, сам термін "ангіна" не є дуже коректним, правильно називати "стрептококовий тонзиліт або тонзилофарингіт".

Може поширюватися серед тісно контактуючих дітей у колективі чи вдома. Зокрема, від 5-50% дітей, які контактували з носіями, можуть захворіти.

Стрептокок групи A є найпоширенішою причиною бактеріального фарингіту у дітей та підлітків. Зазвичай пік захворюваності припадає на зиму та ранню весну.

Основні симптоми

Головним симптомом є біль у горлі, який зазвичай виникає раптово. У дітей до 3 років лихоманка, головний біль, біль у животі, нудота та блювота можуть супроводжуватися болем у горлі.

Старіші діти замість чітко вираженого епізоду фарингіту можуть мати тривалі симптоми закладеності носа та виділення з носа, субфебрильну температуру (наприклад, 38,3°C).

У дітей віком до 1 року може проявлятися неспецифічними симптомами: зниження апетиту та субфебрильною температурою.

До симптомів ангіни також відносять:

утруднене ковтання через біль

набряклі мигдалики, іноді з білими плямами або прожилками гною

крихітні червоні плями на задній частині ротової порожнини (м’яке або тверде піднебіння)

набряклі, чутливі лімфатичні вузли на шиї

лихоманка

висип

нудота або блювання, особливо у дітей молодшого віку

болі в тілі

Діагноз підтверджується позитивним мікробіологічним тестом - посів із горла, швидкий тест на виявлення антигену або молекулярний тест.

Лікування

Лікар зазначила, що така інфекція лікується антибіотиками, адже це усуває

стрептококи А з ротоглотки приблизно у 80-90% випадків після 24 годин терапії.

Слід уникати вживання меду дітям віком до 12 місяців через можливе зараження меду спорами Clostridium botulinum, що потенційно може призвести до дитячого ботулізму.

Цукерки та льодяники не слід вживати дітям віком до 4 років, оскільки є ризик задухи.

"Варто уникати пробіотиків або інших додаткових альтернативних засобів у симптоматичному лікуванні гострого фарингіту у дітей та дорослих. Їх ефективність не доведена, і вони можуть бути шкідливими", - додала медик.

Не рекомендовано жувати гумку для симптоматичного полегшення. У рандомізованому дослідженні ні сорбіт, ні ксиліт у жувальній гумці не зменшили тяжкість фарингіту.

Гігієна рук є ключовим заходом для запобігання поширенню на інших, особливо після кашлю чи чхання, а також перед приготуванням або їжею.