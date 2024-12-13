Лікар назвала поширену інфекцію, яку важко переносять дорослі
Попри те, що вітряна віспа найчастіше зустрічається у дітей, дорослі також можуть заразитися нею. Вітрянка є гострим інфекційним захворюванням та може призводити до ускладнень.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про основні симптоми інфекції у дорослих та як лікуватись.
Чому дорослі важче переносять вітрянку
За словами сімейного лікаря та педіатра Діани Протоковило, дорослі важче переносять вітрянку, тому що імунна відповідь у них може бути більш активною і в них частіше виникають ускладнення.
Зокрема, у дорослих можуть виникнути такі симптоми:
- гарячка
- сильна інтоксикація (блювання, виражена загальна слабкість)
- обширний висип і якщо його розчухати, виникне бактеріальна інфекція
До того ж можуть виникнути ускладнення, які особливо небезпечні для людей з імунодефіцитом:
- пневмонія
- ураження нервової системи (енцефаліт, менінгіт)
- втрата слуху через ураження слухового нерва
- отит
Лікар зазначила, що специфічного лікування не існує.
Що робити, якщо був контакт з хворим
Якщо ви все ж мали контакт з хворим на вітряну віспу, то доступна екстрена профілактика (постконтактна) - приблизно 5 днів після контакту вакцина проти вітряної віспи є найбільш ефективною.
Вакцинуватися не можна в період вагітності, бо це жива вакцина.
"Якщо не хворіли, не встигли вакцинуватись, то скоріше за все лікар призначить вам противірусну терапію (ацикловір/валавір/фамцикловір). Можливий ще імуноглобулін проти вітряної віспи, але в Україні він недоступний", - додала медик.
Коли з'являються перші симптоми
Інкубаційний період під час вітряної віспи триває від 11 до 21 дня, найчастіше близько 14 днів. Характерні симптоми загальної інтоксикації: нездужання, втрата апетиту, субфебрильна температура тіла тощо.
Тоді на шкірі з’являються висипання, що часто супроводжуються підвищенням температури тіла. Висипка локалізується на обличчі, волосистій частині голови, тулубі та кінцівках. У разі інтенсивного висипу його елементи можна знайти на долонях.
Найчастіше хворіють діти у віці 2-4 роки. Для вітряної віспи характерна осінньо-зимова сезонність, що пояснюється тіснішим контактуванням дітей під час відвідування дитячих садків і шкіл.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка лікаря Діани Протоковило та сайт Центру громадського здоров'я.
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