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Лікар назвала неочевидні причини захворювань серця, про які ніхто навіть не замислюється

Фото: Які неочевидні причини хвороб серця (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Хвороби серця є однією з основних причин смертності в Україні. За статистикою, серцево-судинні захворювання становлять близько 65-70% від усіх випадків смертності в країні. Але що є причиною їх виникнення?

Про неочевидні причини захворювань серця, про які ніхто навіть не замислюється, розповіла РБК-Україна (проект Styler) лікар-кардіолог, терапевт з більш ніж 25-річним стажем, кандидат медичних наук (PhD) Олена Соломко.

Неочевидні причини хвороб серця

 

Лікар розповіла, що стрес, відсутність достатньої фізичної активності, нездорове харчування і паління  - це основні фактори ризику сучасних українців, але існують і інші причини захворювань.

"Серед таких, про які не дуже висока обізнаність - це вживання алкоголю, існує навіть думка, що алкоголь - це добре для серця", - сказала Олена.

Вона зауважила, що сучасні дослідження говорять про зворотне, особливо шкідливий алкоголь для жінок, високе  споживання алкоголю підвищує на 45%  ризик серцевих захворювань порівняно з тими, у кого низьке споживання.

"Доведено, що алкоголь підвищує артеріальний тиск і призводить до метаболічних змін, які пов’язані із запаленням і ожирінням. Також депресія і забруднення повітря є маловідомими факторами ризику", - резюмувала кардіолог.

Які існують хвороби серця

Ішемічна хвороба серця - це одна з найпоширеніших форм серцевих захворювань, яка виникає через порушення кровопостачання серця, часто через атеросклероз. Вона може призвести до інфаркту міокарда.

Гіпертонія (високий тиск) - високий артеріальний тиск є фактором ризику для розвитку інсультів, інфарктів, серцевої недостатності та інших серцево-судинних проблем.

Серцева недостатність - це стан, коли серце не може ефективно перекачувати кров по організму, що призводить до порушення функцій інших органів і систем.

Аритмії - порушення серцевого ритму, які можуть бути небезпечними, якщо вони призводять до втрати здатності серця ефективно перекачувати кров.

Хвороби серцевих клапанів - це порушення, що виникають через пошкодження або деформацію клапанів серця, що може викликати порушення кровообігу.

 

Нагадаємо, що кардіолог розказала, до яких хвороб українців може призвести "західний тип харчування".

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