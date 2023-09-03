Лікар назвала, яка "стареча" хвороба тепер загрожує 30-річним

Чому варикоз помолодшав

"За статистикою у світі, з кожним роком зростає кількість хворих на варикоз саме серед людей до 30 років. Чому хвороба прогресує і тепер вона виникає не тільки у літніх людей? Головна причина - генетична схильність та менша рухливість, яка призводить до збільшення венозного тиску в нижніх кінцівках та утруднення відтоку крові", - пояснює лікар.

Також вона додає, що молодь зараз багато часу проводять у телефоні та має низьку фізичну активність.

Які фактори впливають на розвиток хвороби:

зміна рівня гормонів позначається на еластичності венозних стінок

малорухливі заняття в університеті та довге просиджування за комп'ютером вдома

заняття, пов'язані з тривалим перебуванням сидячи або стоячи

надмірна вага, наслідком чого є збільшення навантаження та зростання тиску на клапани вен нижніх кінцівок

Як зрозуміти, що вам пора до флеболога

"Звертайте увагу на такі симптоми: видимі зміни на шкірі - поява вен, які виступають над поверхнею шкіри, великих варикозних вен та судинної сіточки. А також почуття важкості або втоми в ногах, особливо після тривалої ходьби або стояння", - говорить Гіршпун.

Вона зазначає, що можуть виникати свербіж, печіння або підвищена чутливість у варикозних венах нижніх кінцівок.

"Кровотечі з варикозних вен навіть при незначних травмах або без причини можуть бути ознакою необхідності негайного звернення за допомогою", - каже лікар.

На варикоз вказує потемніння та ущільнення шкіри нижніх кінцівок, трофічні виразки та екземи, набряклість ніг, особливо в кінці дня. А ще локальний біль - інтенсивний або тривалий біль в нижніх кінцівках.

Як захистити себе від розвитку варикозу

Флеболог радить не нехтувати правильним способом життя. А саме дотримуватись наступних рекомендацій: