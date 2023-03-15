Лікар назвала головні симптоми алергії на цитрусові

Що потрібно знати про алергію

Більшість людей, які мають алергію на цитрусові, відчувають симптоми після їжі або напоїв, приготованих із сирих цитрусових.

Симптоми часто локалізовані, що означає, що ви відчуваєте їх усюди, де сирий фрукт торкався вашої шкіри.

Симптоми алергії на цитрусові

Сильне поколювання і свербіж губ, язика та горла.

Почервоніння і легкий набряк губ і ясен. Це симптоми синдрому оральної алергії (ОАС).

Люди з ОАС, які мають реакцію на цитрусові, можуть їсти фрукти, коли вони термічно оброблені.

Симптоми можуть з'явитися пізніше в житті навіть якщо ви їсте фрукт роками без проблем.

Люди, які страждають на алергію на шкірку цитрусових, можуть відчувати симптоми контактного дерматиту, якщо вони контактують зі шкіркою цитрусових.

Алергічний контактний дерматит викликається тим, що ваша шкіра виділяє запальні речовини після контакту з алергеном.

Симптоми:

почервоніння шкіри та печіння

сильний свербіж

суха шкіра, лущення

набряк

пухирі.

У поодиноких випадках алергія на цитрусові може викликати системну алергічну реакцію-анафілаксію. Анафілаксія є невідкладною медичною допомогою та може бути небезпечною для життя.