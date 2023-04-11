Лікар назвала єдині препарати, які борються із порушеннями пам'яті

Що спричиняє погіршення пам'яті?

Іноді втрата пам'яті виникає через проблеми з психічним здоров'ям, наприклад:

Після серйозної травматичної, стресової події.

Депресія

Тривожні розлади.

Шизофренія.

Деменція (хвороба Альцгеймера, судинна деменція та ін.)

Інші причини втрати пам'яті включають:

Черепномозкові травми, операції мозку, інсульт, алкоголь, наркотики, інфекції мозку або ВІЛ/СНІД, надмірне вживання ліків, таких як барбітурати або (снодійні), електроконвульсивна терапія, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз тощо.

Як лікується порушення пам'яті?

Іноді саму причину порушення пам'яті можна вилікувати або усунути і проблеми з пам'яттю зникають, як при депресії, або алкоголізмі, наприклад.

В інших випадках проблема полягає в розладі мозку, наприклад, хворобі Альцгеймера, яку неможливо вилікувати повністю.

Лікування завжди полягатиме у впливі на основну причину, яка призвела до порушень пам'яті, тому воно дуже відрізнятиметься в кожному окремому випадку.

На сьогоднішній день не існує специфічних універсальних ліків для покращення всіх видів порушень пам'яті.

На жаль, все, що є на ринку у вигляді БАДів, ноотропів, гомеопатії – не працює.

Єдині клінічно доведені та схвалені FDA ліки, що стосуються лікування проблем з пам'яттю, це 4 препарати для лікування різних деменцій: