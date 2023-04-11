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Лікар назвала єдині препарати, які борються із порушеннями пам'яті

Лікар розповіла про порушення пам'яті (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Порушення пам'яті має багато форм проявів і може бути як умовною нормою як реакція психіки на ненормальні речі, так і у структурі хвороби. Втрата пам'яті може бути короткочасною, а потім повністю відновитися. Або може, навпаки, прогресивно погіршуватися і не відновитися.

Що викликає погіршення пам'яті, і якими препаратами це лікувати, розповіла психіатр та медичний психолог Беата Надь.

Що спричиняє погіршення пам'яті?

Іноді втрата пам'яті виникає через проблеми з психічним здоров'ям, наприклад:

  • Після серйозної травматичної, стресової події.
  • Депресія
  • Тривожні розлади.
  • Шизофренія.
  • Деменція (хвороба Альцгеймера, судинна деменція та ін.)

Інші причини втрати пам'яті включають:

Черепномозкові травми, операції мозку, інсульт, алкоголь, наркотики, інфекції мозку або ВІЛ/СНІД, надмірне вживання ліків, таких як барбітурати або (снодійні), електроконвульсивна терапія, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз тощо.

Як лікується порушення пам'яті?

Іноді саму причину порушення пам'яті можна вилікувати або усунути і проблеми з пам'яттю зникають, як при депресії, або алкоголізмі, наприклад.
В інших випадках проблема полягає в розладі мозку, наприклад, хворобі Альцгеймера, яку неможливо вилікувати повністю.
Лікування завжди полягатиме у впливі на основну причину, яка призвела до порушень пам'яті, тому воно дуже відрізнятиметься в кожному окремому випадку.

На сьогоднішній день не існує специфічних універсальних ліків для покращення всіх видів порушень пам'яті.

На жаль, все, що є на ринку у вигляді БАДів, ноотропів, гомеопатії – не працює.

Єдині клінічно доведені та схвалені FDA ліки, що стосуються лікування проблем з пам'яттю, це 4 препарати для лікування різних деменцій:

  • мемантин
  • донепезил
  • рівастигмін
  • галантамін.

Нагадаємо, що лікарі назвали неіснуючі діагнози, від яких українців "лікували" роками.

Раніше ми писали про відомих фуфломіцинів, які призначають при проблемах із печінкою.

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