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Лікар назвала абсолютно непотрібні препарати, які призначають після антибіотиків

Фото: Чому не потрібно купувати пробіотики (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Такі препарати, як пробіотики, абсолютно не потрібні людині після прийому антибіотиків.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію у Facebook директора однієї з приватних клінік Києва Наталії Сливки.

Що потрібно знати про пробіотиків

Дуже часто лікарі в Україні прописують пацієнтові пробіотики після курсу антибіотиків нібито для відновлення кишкової флори.

Наталя написала, що нещодавно вийшов ще один, черговий масштабний метааналіз з цього питання, аналіз прийому пробіотиків разом з антибіотиками.

Порівнювалися дві групи пацієнтів антибіотики та пробіотики та антибіотики без пробіотиків. З'ясувалося, що жодних позитивних змін у мікробіомі у пацієнтів, які приймали паралельно пробіотики - не було.

Мікрофлора відновлювалася сама за кілька тижнів.

Пробіотики не здатні на постійну колонізацію шлунково-кишкового тракту, вони проходять транзитом кишечником, тим більше вони не здатні відтворити основу функціональності мікробіоти та її генофонду.

Цього можна досягти лише шляхом постійної зміни харчових звичок у бік здорового харчування.

Є винятки для пацієнтів з клостридіальною інфекцією та пацієнтів з діареєю після антибіотиків у групах ризику, а також штами, які успішно використовуються при хіміотерапії, зменшують токсичні ускладнення за рахунок продукції певних ферментів, наприклад цистеїнова амінопептидаза у Enterococcus faecium L3.

За словами лікаря, після прийому антибіотиків важливий здоровий і збалансований раціон, ніякі інші ліки не потрібні.

 

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