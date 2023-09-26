Лікар назвала абсолютно непотрібні препарати, які призначають після антибіотиків

Що потрібно знати про пробіотиків

Дуже часто лікарі в Україні прописують пацієнтові пробіотики після курсу антибіотиків нібито для відновлення кишкової флори.

Наталя написала, що нещодавно вийшов ще один, черговий масштабний метааналіз з цього питання, аналіз прийому пробіотиків разом з антибіотиками.

Порівнювалися дві групи пацієнтів антибіотики та пробіотики та антибіотики без пробіотиків. З'ясувалося, що жодних позитивних змін у мікробіомі у пацієнтів, які приймали паралельно пробіотики - не було.

Мікрофлора відновлювалася сама за кілька тижнів.

Пробіотики не здатні на постійну колонізацію шлунково-кишкового тракту, вони проходять транзитом кишечником, тим більше вони не здатні відтворити основу функціональності мікробіоти та її генофонду.

Цього можна досягти лише шляхом постійної зміни харчових звичок у бік здорового харчування.

Є винятки для пацієнтів з клостридіальною інфекцією та пацієнтів з діареєю після антибіотиків у групах ризику, а також штами, які успішно використовуються при хіміотерапії, зменшують токсичні ускладнення за рахунок продукції певних ферментів, наприклад цистеїнова амінопептидаза у Enterococcus faecium L3.

За словами лікаря, після прийому антибіотиків важливий здоровий і збалансований раціон, ніякі інші ліки не потрібні.