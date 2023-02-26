Лікар назвала 7 факторів, які знижують сексуальний потяг

Не тільки сильний стрес може знижувати сексуальний потяг. На лібідо впливає цілий ряд факторів - якщо їх позбутись, можна посилити інтимні бажання.
Про це розповіла гінеколог Єлена Арендар на своїй сторінці в Instagram.
"Причини зниження лібідо можна розділити на дві групи. Перша поєднує всі причини, пов'язані з нашою "головою" і це 80% всіх випадків зниження лібідо у жінок. Друга група причин, на яких я хочу зупинитись, пов'язана з проблемами фізичного здоров'я, як у жінок, так і в чоловіків", - пояснює лікар.
Лібідо може знижуватись, якщо у вас є:
"До питання зниження лібідо потрібно завжди підходити комплексно, враховуючи не тільки ментальне здоров'я і статеву конституцію, але і наявність хронічних захворювань, прийом медичних препаратів, вміст мікроелементів і вітамінів, рівень певних гормонів у вашому організмі", - додає Арендар.
Підвищенню сексуального потягу посприяє відмова від шкідливих звичок - вживання алкоголю та куріння. Також важливо уникати стресу та більше часу проводити з коханою людиною.
У жодному разі не варто приймати всякого типу біодобавки, які обіцяють підвищити лібідо. Вони не мають доказової медичної бази.
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