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Лікар назвала 4 натуральних антибіотиків, які ефективні в лікуванні

Лікар назвала природні антибіотики (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Хімічні препарати мають згубний вплив на організм людини. Як виявилось, існують природні антибіотики, які можуть мати навіть потужний антибактеріальний ефект.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога та терапевта Ольги Барової-Абдулоєвої.

Олія орегано

За словами лікаря, це відомий потужний протибактеріальний агент. Його ефективність підтверджена не тільки проти H. pylori (хелікобактер), але й проти збудників респіраторних інфекцій у пацієнтів з муковісцидозом.

Колоїдне срібло

Терапевт зазначила, що цей засіб вже довів свою ефективність проти золотистого стафілокока, клебсієли та кишкової палички. Однак, відомі випадки незворотної зміни кольору шкіри на блакитний відтінок після його використання.

Ехінацея

Ольга Борова заявила, що дослідження за участю 755 осіб показало, що ехінацея зменшує кількість епізодів застуди на 59% та тривалість застуди на 26%, а також зменшує потребу в знеболювальних.

GSE (екстракт грейпфрутових кісточок)

Ефективний проти кількох десятків штамів стійкого до антибіотиків золотистого стафілокока.

Однак, лікар зазначила, що ці засоби ефективні при помірних та помірно-виражених катаральних (конʼюнктивіт, нежить, тонзиліт, фарингіт, трахеї, бронхіт) та інших інфекційних симптомах.

Вони не є засобами екстреної допомоги і не розглядаються як лікування бактеріальної пневмонії та інших складних, а тим більше критичних станів.

 

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