Лікар назвала 4 натуральних антибіотиків, які ефективні в лікуванні

Олія орегано

За словами лікаря, це відомий потужний протибактеріальний агент. Його ефективність підтверджена не тільки проти H. pylori (хелікобактер), але й проти збудників респіраторних інфекцій у пацієнтів з муковісцидозом.

Колоїдне срібло

Терапевт зазначила, що цей засіб вже довів свою ефективність проти золотистого стафілокока, клебсієли та кишкової палички. Однак, відомі випадки незворотної зміни кольору шкіри на блакитний відтінок після його використання.

Ехінацея

Ольга Борова заявила, що дослідження за участю 755 осіб показало, що ехінацея зменшує кількість епізодів застуди на 59% та тривалість застуди на 26%, а також зменшує потребу в знеболювальних.

GSE (екстракт грейпфрутових кісточок)

Ефективний проти кількох десятків штамів стійкого до антибіотиків золотистого стафілокока.

Однак, лікар зазначила, що ці засоби ефективні при помірних та помірно-виражених катаральних (конʼюнктивіт, нежить, тонзиліт, фарингіт, трахеї, бронхіт) та інших інфекційних симптомах.

Вони не є засобами екстреної допомоги і не розглядаються як лікування бактеріальної пневмонії та інших складних, а тим більше критичних станів.