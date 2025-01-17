Лікар назвала 4 речі, які потрібно зробити після захворювання грипом

Грип завдає удар по всім системам організму людини. Імунітет людини занадто ослаблений після тривалої боротьби з недугою. Тому після одужання, варто дотримуватись 4 речей, щоб відновити організм.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.
набагато більше шансів мати легкий перебіг хвороби.
Вакцинація є найнадійнішим методом профілактики грипу та попередження важких ускладнень хвороби. Одне щеплення захищає впродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів.
Для підвищення імунітету, необхідно займатися легкими фізичними вправами і регулярно здійснювати прогулянки на свіжому повітрі. Слід врахувати, що займатися помірними фізичними навантаженнями можна лише на 4-5 день після зниження температури.
Для того, щоб організм знову набрав сили, необхідно змінити харчування. У щоденному меню основне місце слід відвести корисному і пісному м'ясу птиці, а також нежирній рибі. Готувати страви бажано без застосування великої кількості масла.
Гарнірами до м'яса, слід вибирати корисні крупи. Найбільш підходящі гречка, сочевиця і квасоля. Ці продукти містять високий рівень білка, який позитивно позначається на відновленні імунітету.
Раніше ми повідомляли про 9 продуктів, щоб які допоможуть побороти застуду чи грип.
Також педіатр називала 5 заборон у лікуванні кашлю у дітей.