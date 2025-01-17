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Лікар назвала 4 речі, які потрібно зробити після захворювання грипом

Лікар розповіла, як відновити організм після грипу (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Грип завдає удар по всім системам організму людини. Імунітет людини занадто ослаблений після тривалої боротьби з недугою. Тому після одужання, варто дотримуватись 4 речей, щоб відновити організм.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.

Захистіть організм від вірусів

 набагато більше шансів мати легкий перебіг хвороби.

Вакцинація є найнадійнішим методом профілактики грипу та попередження важких ускладнень хвороби. Одне щеплення захищає впродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів.

Повноцінний відпочинок

Для підвищення імунітету, необхідно займатися легкими фізичними вправами і регулярно здійснювати прогулянки на свіжому повітрі. Слід врахувати, що займатися помірними фізичними навантаженнями можна лише на 4-5 день після зниження температури. 

Для того, щоб організм знову набрав сили, необхідно змінити харчування. У щоденному меню основне місце слід відвести корисному і пісному м'ясу птиці, а також нежирній рибі. Готувати страви бажано без застосування великої кількості масла.

Гарнірами до м'яса, слід вибирати корисні крупи. Найбільш підходящі гречка, сочевиця і квасоля. Ці продукти містять високий рівень білка, який позитивно позначається на відновленні імунітету.

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