Лікар назвала 4 речі, які потрібно зробити після захворювання грипом

Грип завдає удар по всім системам організму людини. Імунітет людини занадто ослаблений після тривалої боротьби з недугою. Тому після одужання, варто дотримуватись 4 речей, щоб відновити організм.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Захистіть організм від вірусів

Інфекціоніст Доун Нолт розповіла, те, що ви перенесли грип, не означає, що ви повністю захищені від повторного захворювання.

Після одужання від грипу з’являється багато інших респіраторних мікробів, тому варто ретельно мити руки. Спалахи норовірусу, а також кашлюку зараз стрімко зростають. Тому хороша гігієна рук може захистити вас.

Щоб убезпечити себе від інших хвороб, намагайтеся не торкатися носа, очей або рота, не помивши попередньо руки. Також, якщо хтось кашляє біля вас, то зробіть кілька кроків назад, щоб не заразитися.

Щеплення від грипу

Щеплення від грипу є одним із найважливіших способів захистити себе від хвороби. Так ви отримаєте набагато більше шансів мати легкий перебіг хвороби.

Вакцинація є найнадійнішим методом профілактики грипу та попередження важких ускладнень хвороби. Одне щеплення захищає впродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів.

Повноцінний відпочинок

Під час та після грипу тіло потребує відпочинку. Потрібно дати собі час, щоб повністю одужати.

Для підвищення імунітету, необхідно займатися легкими фізичними вправами і регулярно здійснювати прогулянки на свіжому повітрі. Слід врахувати, що займатися помірними фізичними навантаженнями можна лише на 4-5 день після зниження температури.

Правильне харчування

Для того, щоб організм знову набрав сили, необхідно змінити харчування. У щоденному меню основне місце слід відвести корисному і пісному м'ясу птиці, а також нежирній рибі. Готувати страви бажано без застосування великої кількості масла.

Гарнірами до м'яса, слід вибирати корисні крупи. Найбільш підходящі гречка, сочевиця і квасоля. Ці продукти містять високий рівень білка, який позитивно позначається на відновленні імунітету.