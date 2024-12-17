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Лікар назвала 4 хвороби, які можуть загостритись під час зимових свят

Названо захворювання, які можуть активізуватись взимку (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Під час зимових свят можуть загостритись хронічні хвороби, які завдадуть чимало дискомфорту. Лікар розповіла, кому варто бути обережними та як захистити організм.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Які захворювання можуть активізуватись

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