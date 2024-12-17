Лікар назвала 4 хвороби, які можуть загостритись під час зимових свят

Під час зимових свят можуть загостритись хронічні хвороби, які завдадуть чимало дискомфорту. Лікар розповіла, кому варто бути обережними та як захистити організм.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Які захворювання можуть активізуватись

Доктор Хана Патель зауважила, що холодна погода може погіршити наявні захворювання, включаючи захворювання дихальної системи, кровообігу та шкіри. Симптоми можуть погіршитися, а здатність тіла справлятися з ними може зменшитися.

Лікар порадив, що дуже важливо залишатися активним протягом усього зимового сезону, включаючи Різдво, оскільки це не тільки корисно для мобільності та здоров’я серцево-судинної системи, але й покращує психічне здоров’я.

Наступна порада доктора Пателя полягає в тому, щоб ви достатньо відпочивали та не уникали надмірного стресу, оскільки це може послабити імунну систему.

Астма

Люди з респіраторними захворюваннями, включаючи астму і пневмонію, можуть зіткнутися з найвищим ризиком погіршення симптомів через більш холодне і сухе повітря, яке подразнює дихальні шляхи та загострює проблеми з диханням.

Вона рекомендувала людям із такими захворюваннями носити шарф, щоб повітря, що надходить у дихальні шляхи, було трохи теплішим, і пити багато рідини, щоб боротися з сухістю.

Екзема

Подібним чином ті, хто страждає на такі захворювання шкіри, як екзема, дуже добре знають, яку шкоду може завдати їх здоров’ю сухе зимове повітря та опалення.

Регулярне зволоження шкіри має важливе значення для того, щоб пережити зиму,. До того ж прийом добавок вітаміну D також можуть допомогти шкірі.

Високий тиск

Тим, хто має проблеми з кровообігом, наприклад високий кров’яний тиск, або підвищений ризик інфаркту чи інсульту, рекомендується бути особливо обережними у святковий період.

Природною реакцією організму на холод є звуження кровоносних судин для збереження тепла, що може створити додаткове навантаження на кровоносну систему.

Артрит

Крім того, симптоми захворювань артриту, остеопороз і сколіоз, можуть посилюватися в холодну погоду, що призводить до болю, скутості та зниження рухливості.