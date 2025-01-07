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Лікар назвала 3 способи, які допоможуть зняти біль при защемленні нерва

Чому виникає защемлення нерва у спині (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Защемлення нерва може спричинити дискомфорт та навіть ускладнити повсякденне життя. Своєчасне вирішення проблеми може допомогти швидше почуватися краще.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health harvard.

Дженніфер Фішер розповіла, що з

  • вроджені захворювання - деякі люди народжуються зі звуженим спинномозковим каналом або зап’ястним каналом, і вони схильні до симптомів защемлення нерва

 

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