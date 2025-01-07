Лікар назвала 3 способи, які допоможуть зняти біль при защемленні нерва

Защемлення нерва може спричинити дискомфорт та навіть ускладнити повсякденне життя. Своєчасне вирішення проблеми може допомогти швидше почуватися краще.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health harvard .

Що таке защемлення нерва

Лікар Дженніфер Фішер розповіла, що з ащемлення нерва означає здавлення його в будь-якому місці його ходу. Воно виникає, коли навколишні тканини, такі як рідина, кістки, м’язи чи сухожилля, надто сильно тиснуть на нерв. Цей тиск може порушити функцію нерва, викликаючи біль, оніміння або слабкість.

Защемлення нервів може виникати в будь-якій частині тіла, але особливо часто на шиї, попереку та зап’ястях.

Термін "защемлення нерва" не є офіційним медичним діагнозом. Медичні працівники зазвичай визначають більш точні основні захворювання або ефекти, пов’язані зі здавленням нерва, такі як радикулопатія або стеноз хребта.

Симптоми защемлення нерва

Симптоми защемлення нерва можуть бути різними за тривалістю, від тимчасових до хронічних, залежно від тяжкості та основної причини. Загальні симптоми включають:

різкий, ниючий або пекучий біль, який може випромінювати назовні

поколювання або відчуття "голочок"

оніміння або зниження чутливості в ураженій області

м'язова слабкість

Якщо симптоми не зникають або погіршуються, зверніться до лікаря.

Защемлення нервів може виникнути в будь-якому місці тіла. Два найпоширеніші місця - шия та поперек.

Що викликає защемлення нерва

Нерви, які проходять через вузькі анатомічні простори, частіше стискаються. Будь-які фактори, які призводять до здавлення та звуження нервових шляхів, можуть призвести до защемлення нерва. Це може статися з кількох причин, зокрема:

остеоартроз - з віком суглоби та диски хребта можуть почати зношуватися, що призводить до остеоартриту. Цей поширений тип артриту може спричинити збільшення дрібних суглобів хребта, відомих як фасеткові суглоби

грижа міжхребцевих дисків - міжхребцеві диски служать подушками між хребцями. Згодом вони можуть висохнути й утворити тріщини, через що внутрішній матеріал може витекти назовні та чинити тиск на сусідні нерви

вроджені захворювання - деякі люди народжуються зі звуженим спинномозковим каналом або зап’ястним каналом, і вони схильні до симптомів защемлення нерва

Домашні засоби для зняття болю

При ранніх або легких симптомах защемлення нерва зазвичай рекомендується консервативне лікування в домашніх умовах.

Першим кроком є ​​обмеження діяльності, яка посилює біль, особливо протягом першого тижня. Коли симптоми покращаться, поступово відновіть легку фізичну активність залежно від того, що вам зручно. Окрім модифікації діяльності, ви також можете спробувати:

терапія льодом і теплом: лід може зменшити набряк, тоді як тепло заспокоює напружені м’язи. Прикладення льоду або грілки на 15-20 хвилин за раз може допомогти зменшити запалення та полегшити біль

полегшення болю за допомогою ліків

розтягування - легке розтягування може зменшити напругу м’язів навколо ураженого нерва. Спробуйте утримувати розтяжку протягом 10-30 секунд і повторювати кожен рух два-три рази

Домашні засоби слід пробувати протягом одного-двох тижнів. Після цього періоду, якщо ваші симптоми не покращилися або вони погіршилися, зверніться до лікаря

Профілактика

Вживання заходів для захисту хребта та суглобів може допомогти зменшити ризик розвитку защемлення нерва. Невеликі зміни способу життя можуть мати велике значення: