Лік йшов на години. У Львові медики видалили велетенську кісту з легенів немовляти

Що відомо про маленьку пацієнтку

Ніколь народилася з кістою легень, але батьки про це не знали. Впродовж семи місяців життя дитини при кожному її вдиху кіста поступово надувалась, збільшувалась і заважала розвиткові легень. Утворення почало стискати та зміщувати внутрішні органи грудної порожнини: серце, ліву легеню та трахею.

Одного дня батьки помітили, що в дитини з’явилася задишка, а вдихи стали короткими. Ніколь одразу показали місцевому лікарю в селі на Тернопільщині, де мешкає родина, після чого уже в міській лікарні медики виявили гігантську кісту і терміново відправили дівчинку до Львова.

До Дитячої лікарні святого Миколая немовля привезли в критичному стані. Кіста займала дві третини об’єму легеневої тканини. Вона могла розірватись будь-якої миті і вбити дитину. Показники кисню та артеріального тиску були вже критично низькі.

Видаляти утворення потрібно було негайно. Кіста на той момент вже займала всю праву і частково ліву половину легень дівчинки, то ж повстало питання про видалення органа.

Дитину доправили до Львова у критичному стані (фото: Facebook.com/Перше медичне об'єднання Львова)

Дитина розвиватиметься повноцінно

"Операція семимісячної дитини стала справжнім викликом для анестезіологів. Бо у нормі трахея має бути розміщена посеред грудної клітки, а в Ніколь цей орган був повністю зміщений вліво. Тож, аби ввести дівчинку в наркоз, анестезіологам довелося проявити неабияку майстерність. Лікарі видалили лише середню частину органу - це близько 30% від лівої легені", - йдеться у повідомленні.

Після видалення велетенської кісти зміщені органи грудної клітки повернулися на свої місця.

"Ніколь дуже швидко відновилася. Вона вже повернулася додому та почувається добре. Дівчинка ростиме здоровою та розвиватиметься, як усі діти. А в майбутньому вона абсолютно безперешкодно зможе займатися спортом", - зазначають медики.

Ніколь зможе жити повноцінним життям (фото: Facebook.com/Перше медичне об'єднання Львова)