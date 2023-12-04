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Лихоманка у дитини, а аптеки не працюють. Лікар розказала, як діяти

Фото: Як збити жар дитині (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Лихоманка у дитини завжди лякає батьків, але треба розуміти, що температура - це захисна реакція організму, його імунна відповідь.

Як допомогти дитині, якщо у вас немає жарознижувального, а аптека зачинена, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram педіатра Дарини Власенко.

Що треба знати батькам

Якщо ви потрапили в таку ситуацію, зберігайте спокій: важливо знати, що безрецептурні жарознижувальні ліки призначені суто для комфорту дитини. Вони не вилікують хворобу чи скоротять її тяжкість чи тривалість.

У дітей дозволені для застосування тільки 2 препарата:

  • Ацетамінофен (парацетамол)
  • Ібупрофен

Не треба в такій ситуації давати дитині інші ліки - анальгін, німесулід, аспірин. Це може бути небезпечно.

Ліки з більш ніж одним інгредієнтом (комбіновані): краще не давати ліки з більш ніж одним компонентом дітям віком до 6 років.

Чи потрібно дитині жарознижуюче?

Лихоманка є ознакою того, що імунна система організму виконує свою роботу, щоб боротися з інфекцією.

Крім того, є кілька речей, окрім жарознижуючих ліків, які ви можете зробити, щоб допомогти вашій дитині почуватися комфортніше:

  • Важливо заохочувати дітей пити багато рідини
  • Спробуйте часто давати маленькими ковтками воду, розчин для пероральної регідратаціі або навіть морозиво
  • Одягніть дитину в зручний і дихаючий одяг і дайте їй ковдру, якщо у неї озноб
  • Тепла ванна може бути приємною, але уникайте ванн з льодом і холодною водою. Це змусить вашу дитину тремтіти і фактично створить більше тепла
  • Якщо дитина достатньо доросла, також можна використовувати жувальні таблетки або розчинні порошки
  • Просто прочитайте етикетку та зверніть увагу на інструкції щодо дозування, які базуються на вазі та віці вашої дитини


Коли звернутися за допомогою

Більшість вірусних захворювань, що викликають лихоманку у дітей, проходять через тиждень.

Зосередьтеся на тому, як ваша дитина виглядає і поводиться, коли вона хвора: якщо у неї температура, але вона грайлива, вона, ймовірно, почуватиметься добре вдома.

Але якщо у дитини молодше 2 років температура більше 38 градусів та не спадає добу - це привід звернутися до лікаря.

Раніше лікар розказала, що робити при болі у вухах.

До цього ми розповідали про дві найпоширеніші помилки батьків, щоб збити температуру в дітей.

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