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В "Лиге смеха" пошутили о смерти Кернеса: дали прогноз по выборам

Автор: Людмила Жукова

В юмористической программе "Лига смеха" решили достаточно жестко пошутить на тему актуальных событий, а именно про недавнюю смерть мэра Харькова, умершего от осложнений коронавируса. Так, комик Чингис Мазинов в ответ Владимиру Черняку решил дать свой юмористический прогноз по поводу предстоящих выборов в Харькове.

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"По последним социологическим опросам, на следующих выборах мэра Харькова победит медиум Оксана, потому что она умеет общаться с Кернесом", - пошутил Мазинов на видео в Instagram.

Отметим, что в комментариях украинцы не очень оценили шутку и написали, что Владимир Черняк шутит намного смешнее и вообще его команда лучше.

Напомним, что мэр Харькова умер в ночь на 17 декабря после остановки сердца в клинике Берлина. Там он проходил лечение от коронавируса и 11 декабря стало известно, что у Кернеса начали отказывать почки, а состояние ухудшилось.

Похороны Геннадия Кернеса состоялись в Харькове в среду, 23 декабря.

Напомним, политолог назвал возможных кандидатов на перевыборах в Харькове после смерти мэра Геннадия Кернеса. Среди претендентов на пост мэра Игорь Терехов, Михаил Добкин, Юлия Светличная, Александр Фельдман.

Ранее в Верховной раде сообщили вероятные даты перевыборов мэра Харькова. Голосование может состояться в последнее воскресенье марта или в последнее воскресенье октября следующего года.

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