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"Лига смеха" попала в скандал: комики высмеяли побочные действия вакцины

Автор: Styler

На концерте "Лиги смеха" некоторые команды представили свои шутки, которые касались вакцинации в Украине. Юмористы высмеяли выдуманные побочные действия, и посмеялись над нарушениями локдауна в Буковеле.

Об этом сообщает 24tv.ua.

В одном из номеров говориться, якобы для эксперимента курицу вакцинировали от коронавируса, но она превратилась в совок. По сценарию юмористов, государство выделило 2 миллиона гривен на вакцинацию 40 миллионов человек. При этом врачи отказались это сделать, чтобы "не превратить Украину в совок".

Наставник одной из команды известный предприниматель Гарик Корогодский сравнил вакцину с наркотиками. Его персонаж уже трижды укололся и теперь продает препарат по граммам.

"Лига смеха" попала в скандал после того, как высмеяла вакцинацию

Также на шоу была представлена миниатюра о Тине Кароль, которая вколола вакцину и сильно постарела. Комики еще пошутили, что у пациента после прививки нос увеличился на 10 сантиметров, а у другого мужчины пропала речь.

"Лига смеха" попала в скандал после того, как высмеяла вакцинацию

Кроме того, комики вспомнили и про Буковель.

"Как люди в Буковеле во время локдауна. Забыли, что в стране коронавирус - и куражимся", - сравнили ситуацию юмористы.

Напомним, в Бельгии ученые выявили новый штамм коронавируса. Врачи рассказали, что он ведет себя не так, как предыдущие, и в данное время пока еще не до конца изучен.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов рассказал, кого из списков ожидания будут вакцинировать от COVID-19 первыми.

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Новости Украины скандалЛига смеха
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