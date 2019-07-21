Лидирует в печальной статистике: Комаровский дал важные советы родителям

Комаровский рассказал про дорожно-транспортный травматизм
Евгений Комаровский дал важные советы для родителей, как безопасно переходить дорогу с ребенком. Эти простые правила могут показаться очевидными, однако на практике остается печальная статистика - дорожно-транспортный травматизм надежно удерживает лидерство среди причин деткой смертности и инвалидности в результате травм. Известный педиатр, используя материалы bezopdet, в своем Instagram привел ряд полезных рекомендаций.
Доктор Комаровский, который ранее рассказал о способах защиты от опасной ротавирусной инфекции, настоятельно призвал быть предельно внимательными при переходе дороги.
Телефоны подождут
При переходе дороги с ребенком не отвлекайтесь на сообщения или звонки, они могут подождать 30 секунд пока вы дойдете до другой стороны проезжей части.
Все в ваших руках
Всегда держите ребенка за запястье, ладонь ребенка может выскользнуть из руки взрослого. Это же касается варежек и перчаток в зимнее время, которые могут легко соскочить с руки малыша.
Дорожный дресс-код
Используйте светоотражающие элементы в своей одежде и в одежде ребенка, они многократно повышают безопасность при переходе дороги в темное время суток.
Иллюстративное фото (pixabay)
Пользователи сети живо отреагировали на полезные советы и отметили, что такие простые истины на самом деле спасают жизни. Также в комментариях к посту подписчики доктора Комаровского указали и на другие распространенные ошибки, которые в последнее время довольно часто можно наблюдать - речь идет о самокатах и велосипедах, на которых дети переезжают дорогу "с легкой руки" их же родителей.
Скрин комментариев
Ранее мы писали о том, что доктор Евгений Комаровский развеял популярный миф относительно детского рациона - речь идет о мясе на тарелке ребенка, которое некоторые родители побаиваются давать своим малышам по той или иной причине.
Напомним, недавно доктор Комаровский рассказал, можно ли гулять при ОРВИ.