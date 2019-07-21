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Лидирует в печальной статистике: Комаровский дал важные советы родителям


Комаровский рассказал про дорожно-транспортный травматизм

Евгений Комаровский дал важные советы для родителей, как безопасно переходить дорогу с ребенком. Эти простые правила могут показаться очевидными, однако на практике остается печальная статистика - дорожно-транспортный травматизм надежно удерживает лидерство среди причин деткой смертности и инвалидности в результате травм. Известный педиатр, используя материалы bezopdet, в своем Instagram привел ряд полезных рекомендаций.

Доктор Комаровский, который ранее рассказал о способах защиты от опасной ротавирусной инфекции, настоятельно призвал быть предельно внимательными при переходе дороги.

Телефоны подождут

При переходе дороги с ребенком не отвлекайтесь на сообщения или звонки, они могут подождать 30 секунд пока вы дойдете до другой стороны проезжей части. 

Все в ваших руках

Всегда держите ребенка за запястье, ладонь ребенка может выскользнуть из руки взрослого. Это же касается варежек и перчаток в зимнее время, которые могут легко соскочить с руки малыша. 

Дорожный дресс-код

Используйте светоотражающие элементы в своей одежде и в одежде ребенка, они многократно повышают безопасность при переходе дороги в темное время суток.

Иллюстративное фото (pixabay)

Пользователи сети живо отреагировали на полезные советы и отметили, что такие простые истины на самом деле спасают жизни. Также в комментариях к посту подписчики доктора Комаровского указали и на другие распространенные ошибки, которые в последнее время довольно часто можно наблюдать - речь идет о самокатах и велосипедах, на которых дети переезжают дорогу "с легкой руки" их же родителей.

  • Еще бы про переход дороги и ребенка с самокатом не помешало добавить. Страшно смотреть, как трехлетние дети вперед родителей вылетают на самокатах на перекрестки;
  • Еще страшный момент, когда не приучают слезать с велосипедов и самокатов. Вообще ни разу не видела, чтобы спешивались;
  • Добавила бы еще самокаты и велосипеды. Сами идут - в телефон смотрят, а ребенок впереди на самокате летит;
  • На днях переходя дорогу на светофоре я сделала замечание мальчику, который переезжал дорогу на велосипеде. При этом он шел с бабушкой. Ребенку лет 7. И бабушка услышав замечание "переходя через дорогу нужно вести велосипед рядом", сказала "с бабушкой можно" - вот такие бабушки не сознательные. А ведь в ее руках жизнь маленького человека;
  • Особенно летом много ДТП с детьми;
  • И сами не нарушайте правила на глазах у ребенка;
  • Жаль, что многие люди считают себя бессмертными и среди них есть мамки с детьми. А как же учили всегда со школы - посмотреть по сторонам и убедиться в безопастности? Ладно по зебре, но многие даже не доходят до нее и тем самым учат еще и своих детей! Будте аккуратны! Жизнь одна!
  • Простые вещи спасают жизни...

Скрин комментариев

Ранее мы писали о том, что доктор Евгений Комаровский развеял популярный миф относительно детского рациона - речь идет о мясе на тарелке ребенка, которое некоторые родители побаиваются давать своим малышам по той или иной причине.

Напомним, недавно доктор Комаровский рассказал, можно ли гулять при ОРВИ.

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