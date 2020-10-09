Лидер группы "Бумбокс" заразился коронавирусом

Фронтмен украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Как отметил Андрей Хлывнюк, состояние его здоровья удовлетворительное и пока причин для беспокойства нет.

"Друзья, к сожалению, я заболел COVID-19. Чувствую себя как при сильной простуде. Не волнуйтесь, пожалуйста, и берегите себя", - написал музыкант и предложил тем, кто хочет оказать какую-то помощь – взять под опеку детей-сирот на востоке Украины.

О том, где и как Хлывнюк мог заразиться коронавирусом, он сообщать своим подписчикам не стал.

Стоит отметить, что у коллектива запланированы концерты на ближайшие несколько дней – 10 октября "Бумбокс" должен был выступить в Хмельницком и дать два концерта в Филармонии, а 13 октября группа должна была посетить Львов.

Позже появилась информация о том, что концерты будут перенесены и во Львове, и в Хмельницком.

Напомним, недавно мы писали о том, что семья телеведущей Марички Падалко после перенесенного коронавируса снова заболела. Как рассказала телеведущая, организм очень уязвим к различным вирусам и инфекциям после COVID-19.

А также мы рассказывали о том, что хореограф Елена Шоптенко заразилась коронавирусом вместе со своим партнером по "Танцам со звездами" Олегом Винником.