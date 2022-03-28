Лидер "Бумбокса" Хлывнюк показал, как выглядит после ранения в лицо

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк показал, как выглядит спустя два дня после ранения в лицо.
Снимки музыкант разместил в своем Instagram.
"Прекрасного весеннего дня, друзья! Спасибо за горы добрых слов и нудсиков. Выздоравливаю не по дням, а по минутам! Люблю вас", - написал он.
На фото видно, что рана от осколка на лице еще кровит, а отек добрался до правого глаза. Сейчас музыкант находится в больнице.
Фото: Андрей Хлывнюк, лидер группы "Бумбокс" (instagram.com/andriihorolski)
42-летний фронтмен группы "Бумбокс" сейчас служит в составе оперативной группы из ветеранов войны под Киевом. В субботу, 26 марта, он попал под миноментный обстрел.
В итоге музыкант получил ранение, а его колонна потеряла два пикапа.
Из его правой щеки вынули осколок и положили в больницу.
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