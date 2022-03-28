UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лидер "Бумбокса" Хлывнюк показал, как выглядит после ранения в лицо

Фото: Андрей Хлывнюк (instagram.com/andriihorolski)
Автор: Светлана Мащенко

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк показал, как выглядит спустя два дня после ранения в лицо.

Снимки музыкант разместил в своем Instagram.

"Прекрасного весеннего дня, друзья! Спасибо за горы добрых слов и нудсиков. Выздоравливаю не по дням, а по минутам! Люблю вас", - написал он.

На фото видно, что рана от осколка на лице еще кровит, а отек добрался до правого глаза. Сейчас музыкант находится в больнице.

Фото: Андрей Хлывнюк, лидер группы "Бумбокс" (instagram.com/andriihorolski)

Что произошло 26 марта

42-летний фронтмен группы "Бумбокс" сейчас служит в составе оперативной группы из ветеранов войны под Киевом. В субботу, 26 марта, он попал под миноментный обстрел.

В итоге музыкант получил ранение, а его колонна потеряла два пикапа.

Из его правой щеки вынули осколок и положили в больницу.

Ранее мы писали, что блогерша из Днепра, которая называла Путина "красавчиком", теперь рыдает под обстрелами.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Бумбокс