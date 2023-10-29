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Лежить у джакузі. Меттью Перрі перед смертю зробив пророче фото

Меттью Перрі (фото: instagram.com/mattyperry4)
Автор: Іванна Пашкевич

Зірка "Друзів" Меттью Перрі незадовго до смерті зробив пророчий кадр у тій самій гідромасажній ванній, де його знайшли мертвим.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram актора.

Метью Перрі перед смертю зробив пророче фото

На світлині знаменитість відпочиває у джакузі, повністю розслаблений, насолоджуючись музикою і чудовим нічним краєвидом міста.

"О, така тепла вода, що кружляє навколо, приносить вам задоволення? Я Меттью", - підписав знімок актор.

Меттью Перрі (фото: instagram.com/mattyperry4)

Ця публікація стала останньою, яку опублікував Меттью перед своєю смертю.

Фани відреагували на трагедію

Десятки тисяч коментарів залишили шанувальники під цією зворушливою фотографією. Вони не можуть повірити, що їхнього кумира більше немає.

  • Його останній пост був на тому самому місці, де він помер. Так жахливо. Спочивай з миром
  • Спочивай з миром, чоловіче, ти приніс стільки радості і щастя, навіть у найтемніші дні ти змусив усіх посміхатися
  • У мене немає слів, не можу повірити, що він пішов
  • Той факт, що він помер від утоплення в гарячій ванні, і це його останній пост, де він каже, що тепла вода робить йому приємно, вбиває
  • Серце розбите, коли я почув цю новину. Тебе вже дуже не вистачає
  • "Друзі" - це моє улюблене шоу з дитинства, воно вже не буде, як раніше

Меттью Перрі (фото: instagram.com/mattyperry4)

Нещодавно ми називали 5 яскравих ролей Меттью Перрі, які ви могли не бачити.

Також пропонуємо згадати найкращі цитати та висловлювання Чендлера Бінга з "Друзів".

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