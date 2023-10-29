Лежить у джакузі. Меттью Перрі перед смертю зробив пророче фото

Зірка "Друзів" Меттью Перрі незадовго до смерті зробив пророчий кадр у тій самій гідромасажній ванній, де його знайшли мертвим.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram актора.
На світлині знаменитість відпочиває у джакузі, повністю розслаблений, насолоджуючись музикою і чудовим нічним краєвидом міста.
"О, така тепла вода, що кружляє навколо, приносить вам задоволення? Я Меттью", - підписав знімок актор.
Меттью Перрі (фото: instagram.com/mattyperry4)
Ця публікація стала останньою, яку опублікував Меттью перед своєю смертю.
Десятки тисяч коментарів залишили шанувальники під цією зворушливою фотографією. Вони не можуть повірити, що їхнього кумира більше немає.
Меттью Перрі (фото: instagram.com/mattyperry4)
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