Лежал в реанимации весь в синяках: в Полтаве волонтеры подозревают мать в избиении 4-летнего сына

В Полтаве волонтеры обеспокоены тем, что из больницы с матерью выписывают 4-летнего мальчика. Ребенок попал в реанимацию 2 февраля 2022 года. При этом на его теле медики заметили синяки. Неравнодушные опасаются, что мать продолжит избивать сына.
Об этом сообщает ТСН.
По словам волонтеров, ребенок сам ничего рассказывать не хочет. Он сильно напуган и в присутствии посторонних людей всегда молчит. При этом в больнице мальчик был весь в гематомах и даже не мог ходить. Медики ставили ему катетор.
При этом волонтеры отмечают, что ни полиция, ни социальные службы не пришли проверить семью.
"Мать постоянно путается в показаниях. Каждый раз рассказывает о том, что произошло с ее сыном разное. Диагноз тоже никто не говорит. Сначала говорила, что он отравился случайно крысиным ядом, а потом, что его избила старшая сестра, которой, на минуточку, 7 лет", - говорят волонтеры.
У них также ест подозрение, что мать мальчика выпивает. В полиции эти подозрения отбрасывают. Правоохранители говорят, что мать ребенка и других родственников они уже опросили.
По факту избиения ребенка открыто уголовное производство по ст. 125, но в полиции ждут еще выводы врачей, которые должны подтвердить или опровергнуть информацию о насилие со стороны родных.
Напомним, в Польше подростки в автобусе избили украинца до госпитализации.
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