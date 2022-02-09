Лежал в реанимации весь в синяках: в Полтаве волонтеры подозревают мать в избиении 4-летнего сына

По словам волонтеров, ребенок сам ничего рассказывать не хочет. Он сильно напуган и в присутствии посторонних людей всегда молчит. При этом в больнице мальчик был весь в гематомах и даже не мог ходить. Медики ставили ему катетор.

При этом волонтеры отмечают, что ни полиция, ни социальные службы не пришли проверить семью.

"Мать постоянно путается в показаниях. Каждый раз рассказывает о том, что произошло с ее сыном разное. Диагноз тоже никто не говорит. Сначала говорила, что он отравился случайно крысиным ядом, а потом, что его избила старшая сестра, которой, на минуточку, 7 лет", - говорят волонтеры.

У них также ест подозрение, что мать мальчика выпивает. В полиции эти подозрения отбрасывают. Правоохранители говорят, что мать ребенка и других родственников они уже опросили.

По факту избиения ребенка открыто уголовное производство по ст. 125, но в полиции ждут еще выводы врачей, которые должны подтвердить или опровергнуть информацию о насилие со стороны родных.