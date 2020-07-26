Летняя жара может спровоцировать опасное заболевание: как уберечься

Пока во всем мире бушует пандемия коронавируса, люди стали понемногу забывать о том, что существуют и другие заболевания. Меры предосторожности в виде социальной дистанции, использования защитных масок и антисептиков дают возможность снизить риск подхватить сезонные вирусные заболевания. Однако врачи назвали еще одну болезнь, которая появляется именно во время летней жары.

Как только столбики термометров начинают ползти вверх, украинцы начинают использовать любые возможности, чтобы получить прохладу. Они пьют холодные напитки и поглощают мороженое в большом количестве. Однако такие методы приводят к развитию ангины. Об этом пишет Lenta.ua.

Медики утверждают, что летом особенно стоит опасаться именно ангины. Сейчас, в период пандемии, при болях в горле человек сразу отправляется делать тест на COVID-19. При отрицательном результате пациенты обычно успокаиваются и считают болезнь несерьезной. Однако ангина может требовать специального лечения, в том числе и антибиотиками.

Для возникновения ангины нужно немного – холодный компот или вода со льдом, посидеть под кондиционером. Даже резкие перепады температуры, при выходе из охлажденного помещения на жаркую улицу, организм подвергается стрессу. При ангине обычно появляются сильные боли в горле, боль в суставах, головная боль, высокая температура.

Заниматься самолечением врачи не рекомендуют и при появлении симптомов нужно немедленно обращаться к специалисту, так как ангина очень опасна своими осложнениями на почки и сердце.

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