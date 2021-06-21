Летние кишечные инфекции: как уберечь детей и взрослых от сезонных проблем

Как заражаются кишечными инфекциями

Врач отметила, что вирусные инфекции и кишечные активизируются именно летом, в жаркий сезон. Это в первую очередь касается тех бактерий, которые попадают в организм с водой и вызывают диарею. Малышу достаточно лизнуть воду во время купания или умывания и это может привести к неприятностям. Для младенцев желательно кипятить воду для гигиенических процедур, а для питья – давать только бутилированную, тоже кипяченную.

"Возбудителями кишечных инфекций могут быть бактерии, вирусы и иногда - простейшие. Самыми распространенными являются вирусы, 70% приходится на ротавирусные инфекции. Из кишечных бактериальных к тяжелым относятся дизентерия, сальмонеллез, энтеропатогенная кишечная палочка. Сейчас, в отличие от прошлых лет, в основном, превалируют вирусные кишечные инфекции, дизентерии и сальмонеллез встречаются гораздо реже, чем раньше", - рассказала педиатр.

Какие симптомы говорят о кишечной инфекции

По словам врача, кишечные инфекции передаются фекально-оральным способом, контактным, водным или пищевым. Чаще всего – это грязные руки или предметы обихода. К примеру, больной человек не помыл руки после туалета, взялся за дверную ручку, а потом за нее потрогали и другие члены семьи.

Еще один способ заражения – инфицированные и неправильно хранившиеся продукты питания. Овощи и фрукты могут быть плохо вымыты или заражены бактериями.

Основные симптомы:

Тошнота

Рвота

Диарея

Повышение температуры

Начинается болезнь по-разному – иногда бурно и со всеми симптомами, иногда постепенно. От первых симптомов до тяжелого развития может пройти 2-3 часа. С детьми это особенно опасно, так как они быстрее теряют жидкость и не могут пить или есть. С семейным врачом нужно связаться сразу, при появлении первых симптомов.

"Основная опасность кишечных инфекций заключается в развитии тяжелого состояния, которое может сопровождаться обезвоживанием, потерей электролитов, почечной недостаточностью, судорогами и даже комой", - отметила врач.

Она добавила, что у малышей более слабый иммунитет и кислотность желудочного тракта ниже, чем у взрослых. Поэтому взрослый может выпить зараженную воду и даже не заметить, а у ребенка могут быть опасные последствия. В зоне риска находятся самые маленькие, которые все тянут в рот – они так познают мир.

"Опасность таких болезней у детей до года еще и в том, что очень быстро меняется клиническая картина. Ребенок вырвал пару раз и успокоился, мама не нервничает. Не хочет пить, сонный - ну, может, устал, хочет поспать. Недомогание может списываться на жару, на режущиеся зубы. А ему на самом деле уже плохо, и, если ребенок, который обычно подвижен, спит или все время лежит, стал редко мочиться, отказывается от еды и питья - это тревожные симптомы, требующие срочной госпитализации. И если этот период пропустить – будут серьезные проблемы. Поэтому важно связываться с врачом при первых подозрительных проявлениях", - рассказала педиатр.

Как помочь ребенку с кишечными инфекциями

Медик советует отпаивать ребенка после первых проявлений рвоты, чтобы избежать обезвоживания организма. Паузы нужно делать на 20-30 минут, чтобы малыш не вырвал сразу. Лучше всего давать жидкость с электролитами для детей. Можно отпаивать ложкой, главное – регулярно. Можно давать чай, компоты из сухофруктов. А вот соки – не стоит. Экспериментировать с лекарствами – тоже не нужно. Из рациона нужно исключить молочное, масло, бульоны, жиры. Порции должны быть меньше обычного и не нужно стараться накормить ребенка обязательно.

Как избежать заражения кишечными инфекциями

Любые фрукты и овощи нужно тщательно мыть. Даже те, которые вы вырастили самостоятельно. Для детей – лучше обдать все кипятком.

Молоко и творог – только после термической обработки, в виде запеканок, вареников, сырников.

На стихийных рынках ничего не покупать. На отдыхе – не покупать ничего с рук.

Детям не давать кондитерские изделия – торты, пирожные. Отказаться от фастфуда и хот-догов.

Яйца нужно мыть перед приготовлением с мылом, готовить омлеты или отварные яйца. А вот домашние малышам лучше не давать.

Летом готовить нужно на один раз и хранить пищу не более суток. Даже в холодильнике.

Перед едой, после прогулки и туалета – тщательно мыть руки.

Кухня должна быть в чистоте. Это касается всех поверхностей. Полотенца нужно менять ежедневно, а мусор не накапливать.

Игрушки нужно ежедневно мыть в горячей воде с мылом.

Детскую посуду регулярно кипятить.

Ногти малышам нужно обстригать коротко и мягко приучать к тому, что в рот руки тянуть нельзя.

Летом чаще убирайте в квартире, обрабатывайте поверхности.

Какие продукты нельзя покупать в жару

Медики рассказали, какие продукты категорически нельзя покупать в жаркую погоду, чтобы не допустить отравления.

Молочная продукция. Творожные массы, десерты, фруктовые йогурты, коктейли из молока – эти продукты очень быстро портятся, и в сладкой среде бактерии размножаются очень быстро. Зоной риска могут служить даже запеканки и сырники, если они простояли без холодильника два часа.

Пирожные. Любые продукты с кремом в летнюю жару – бомба замедленного действий. На открытом воздухе за 3-4 часа такая еда превращается в отраву. Заварной крем гибнет за 6 часов, белковый – за 7 часов. Самый опасный крем – из сливочного масла.

Рыба. Самая опасная рыба летом – осетровая. Если ее не разделать сразу после вылова – она становится ядовитой. В хребте со спинным мозгом очень быстро начинают размножаться опасные бактерии, которые могут вызвать даже летальный исход.

Мороженое. Особенно опасно мороженое из специальных автоматов. Срок годности продукта составляет 30 часов, но им торгуют около 2 недель. В мягком мороженом быстро заводятся бактерии, особенно сальмонелла.

Салаты с майонезом. При температуре в +16 градусов майонез начинает переваривать сам салат. Любое блюдо с майонезом должно быть съедено сразу в летний период. А лучше майонез в жару просто не использовать.