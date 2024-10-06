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Леся Нікітюк засвітилась у пристрасних обіймах з напівоголеним бойфрендом (фото)

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Іванна Пашкевич

Відома українська ведуча Леся Нікітюк, яка днями підігріла чутки про можливий роман, опублікувала нове пікантне фото зі своїм бойфрендом.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на знімку, яким Леся поділилася з фанами у stories, видно оголений торс бойфренда ведучої із татуюванням черепа, що покриває всю спину.

Пара позує перед дзеркалом у пристрасних обіймах. Нікітюк одягнена в сорочку і частково закриває обличчя телефоном.

"Бобрий ранок", - лаконічно підписала вона знімок.

Скріншот

Зазначимо, що чутки про новий роман зірки з’явилися після того, як вона активно почала публікувати загадкові світлини з бойфрендом. При цьому вона не показує його обличчя.

Скріншот

Додамо, що особисте життя Нікітюк вважає за краще тримати в таємниці. Відомо, що вона не була одружена.

У 2017 році ведуча повідомила про майбутнє весілля з київським бізнесменом, з яким на той момент жила по сусідству. Однак, воно так і не відбулося, оскільки пара зрештою розпалася.

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