Леся Нікітюк вразила українців відвертими фото у бікіні з леопардовим принтом

Нікітюк у бікіні (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча часто ділиться зі своїми підписниками знімками як зі зйомок та різноманітних заходів, так і фото у повсякденному житті. Цього разу Нікітюк, якій цього року виповнюється 37 років, показала фото у бікіні та вкотре похвалилася своєю ідеальною фігурою.

"Як ви провели літо? - Нормально", - підписала вона публікацію.

Для знімків Леся обрала комплект у трендовому леопардовому принті: плавки на зав'язках із завищеною лінією талії, ліф-трикутники та укорочений топ із рукавами три чверті.

Нікітюк у бікіні (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На деяких фото Нікітюк позувала також зі своїм собакою Рафіком, у якого, до речі, є акаунт в Instagram з безліччю підписників.

Як відреагували в мережі

Фоловери телезірки відразу почали коментувати її гарячі фото. Серед них, до речі, були й відомі люди:

"Норм", - лаконічно прокоментував Тарас Цимбалюк.

"Гарнюня", - зауважила актриса Наталка Денисенко.

Інші користувач мережі також оцінили фігуру Нікітюк у бікіні - хтось висловив це словесно, а інші поставили смайли з "вогнем" у коментарях:

"Красуня".

"Леся, ви неймовірна, неможливо очі відвести".

"Шикарна".

"Сексуальна".

"Фігура - вогонь".

"Ну просто очей не відірвати".

"Ви неймовірно гарна".

"Просто красуня, фантастична".

"Дуже красиві ніжки".

Нікітюк зі своїм улюбленцем (фото: instagram.com/lesia_nikituk)