Леся Никитюк разнесла шикарный отель в Турции: в бассейне плавают фекалии

Леся Никитюк разнесла популярный 5-звездочный отель Турции, в котором побывали знакомые артистки. О неприятном инциденте телеведущая рассказала в соцсети Instagram.

Шокирующие фото показали кумовья Леси, которые доверились агенству и полетели, к тому же, их знакомые долго убеждали в том, что качество обслуживания стоящее.

По словам отдыхавших, на завтрак в отеле подали омлет из протухших яиц, а когда они зашли в номер - поняли, что там давно никто не убирался. Здание и вовсе выглядело непрезентабельно: ободранные стены и потеки тут же попадались на глаза. Кроме того, в детском бассейне плавали фекалии.

"Гадюшник просто капец! Возникает вопрос: как такому отелю предоставили статус 5 звезд?!", - негодует Леся.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Помимо того, звезда обратилась к украинцам за помощью и спросила совета, как было бы правильнее решить подобный вопрос. Фанаты не прошли мимо и дали Никитюк пару рекомендаций:

А теперь фоткаем и снимаем видео со всеми претензиями и в письменной форме излагаем на фирменном бланке у отельного гида. Далее выставляем претензию о переселении и ждем 45 минут. Переселят!

Жесть, бедные люди! Ждут отпуск, экономят, чтобы отдохнуть и тут такое разочарование.

Кошмар... Посмотрев фото, подумала что это похабенький отель в Затоке.

Люди, читайте отзывы прежде чем ехать куда-то отдыхать. Конечно, гарантий нет, но хоть немного будете иметь представление о месте, куда вы собираетесь.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, что Леся Никитюк в ботфортах засветилась в объятиях известного шоумена.

Мы писали, что Леся Никитюк поразила образом в платье из маминого шкафа. Ведущая дала наряду вторую жизнь и он смотрится очень модно и стильно.

Ранее Леся Никитюк шокировала эпатажным образом с бородой и внушительным декольте.