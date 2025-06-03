Леся Нікітюк показала пікантні фото з нареченим-військовим

Відома телеведуча Леся Нікітюк рідко ділиться подробицями особистого життя. Проте цього разу вона вирішила потішити фанів рідкісним кадром з нареченим, якого більше не приховує.

Як повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler), Нікітюк в сториз Instagram показала ранок зі своїм бойфрендом-військовим.

Так, Леся опублікувала фото, на якому прокидається поруч із Дмитром в ліжку і ніжно пестячи його волосся.

"Не знаю, як ви, а я тільки за такі ранки", - поділилася емоціями ведуча.

На світлині видно оголену спину її коханого, вкриту татуюваннями.

Між закоханими затишно розташувався домашній улюбленець - пес Рафік.

Леся Нікітюк показала коханого (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Згодом телезірка виклала ще один кадр, де Дмитро вже прокинувся і збирається біля ліжка.

"Швидко назад я сказала", - жартома прокоментувала вона.

Вочевидь, Нікітюк не воліє розлучатися з коханим, який захищає Україну від російської агресії.

Леся Нікітюк з коханим Дмитром (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Що відомо про стосунки телеведучої

У січні 37-річна Нікітюк оголосила про заручини з 28-річним військовослужбовцем Дмитром Бабчуком, який служить у морській піхоті. Пропозицію руки та серця чоловік зробив під час спільної зимової відпустки в Карпатах.

Нікітюк показала обручку (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Офіційно про стосунки пари стало відомо в жовтні 2024 року. Тоді телеведуча опублікувала перше спільне фото з коханим і підтвердила чутки про їхній роман.

Леся Нікітюк з коханим-військовим (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телезірка тривалий час приховувала чоловіка. Лише інтригувала спільними кадрами з ним, не показуючи обличчя. Проте коли в мережі розкрили особистість обранця, вона все ж наважилася оголосити про їхні стосунки. Цей шлюб буде першим для зірки.