Леся Никитюк похвасталась роскошной фигурой в купальнике: горячие фото из Таиланда

Для съемки Леся выбрала оригинальный синий купальник - слитный, но с соблазнительным вырезом в районе живота и груди. Волосы ведущая собрала в хвост.

Она принимала эффектные позы в бассейне-инфинити - так называется водоем, в котором вода переливается через один или несколько краев, создавая впечатление, что водная поверхность не имеет границы.

Такие бассейны обычно устраивают в местах, где край бассейна визуально сливается с видом на океан или небо - за спиной у Леди Ле открывается умопомрачительный вид на пальмы и пляж.

Она с удовольствием демонстрировала на камеру свою роскошную фигуру - тонкую талию, длинные ноги и аппетитную грудь.

Леся Никитюк показала фигуру в оригинальном купальнике (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Фотообои, которые вы заслужили", - подписала горячие кадры Никитюк.

Подписчики ведущей пришли в восторг от знойных фото и засыпали ее комплиментами в комментариях.