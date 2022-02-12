Леся Никитюк похвасталась роскошной фигурой в купальнике: горячие фото из Таиланда
Украинская телеведущая Леся Никитюк устроила себе каникулы в теплых краях - она отдыхает в Таиланде. Звезда не упустила случая устроить эффектную фотосессию в купальнике в бассейне.
Пикантные снимки теледива опубликовала на своей странице в Instagram.
Для съемки Леся выбрала оригинальный синий купальник - слитный, но с соблазнительным вырезом в районе живота и груди. Волосы ведущая собрала в хвост.
Она принимала эффектные позы в бассейне-инфинити - так называется водоем, в котором вода переливается через один или несколько краев, создавая впечатление, что водная поверхность не имеет границы.
Такие бассейны обычно устраивают в местах, где край бассейна визуально сливается с видом на океан или небо - за спиной у Леди Ле открывается умопомрачительный вид на пальмы и пляж.
Она с удовольствием демонстрировала на камеру свою роскошную фигуру - тонкую талию, длинные ноги и аппетитную грудь.
Леся Никитюк показала фигуру в оригинальном купальнике (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Фотообои, которые вы заслужили", - подписала горячие кадры Никитюк.
Подписчики ведущей пришли в восторг от знойных фото и засыпали ее комплиментами в комментариях.
Ранее мы сообщали, что Леся Никитюк хочет засудить скандально известный новостной сайт. Ведущая не стерпела неоднозначного заголовка в новости о себе.