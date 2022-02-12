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Леся Никитюк похвасталась роскошной фигурой в купальнике: горячие фото из Таиланда

Новина українською →
Пхукет, Таиланд, Суббота 12 февраля 2022 13:36
Леся Никитюк похвасталась роскошной фигурой в купальнике: горячие фото из Таиланда Фото: Леся Никитюк поделилась знойными кадрами с отдыха (instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Марина Настевич

Украинская телеведущая Леся Никитюк устроила себе каникулы в теплых краях - она отдыхает в Таиланде. Звезда не упустила случая устроить эффектную фотосессию в купальнике в бассейне.

Пикантные снимки теледива опубликовала на своей странице в Instagram.

Для съемки Леся выбрала оригинальный синий купальник - слитный, но с соблазнительным вырезом в районе живота и груди. Волосы ведущая собрала в хвост.

Она принимала эффектные позы в бассейне-инфинити - так называется водоем, в котором вода переливается через один или несколько краев, создавая впечатление, что водная поверхность не имеет границы.

Такие бассейны обычно устраивают в местах, где край бассейна визуально сливается с видом на океан или небо - за спиной у Леди Ле открывается умопомрачительный вид на пальмы и пляж.

Она с удовольствием демонстрировала на камеру свою роскошную фигуру - тонкую талию, длинные ноги и аппетитную грудь.

Леся Никитюк похвасталась роскошной фигурой в купальнике: горячие фото из ТаиландаЛеся Никитюк похвасталась роскошной фигурой в купальнике: горячие фото из ТаиландаЛеся Никитюк похвасталась роскошной фигурой в купальнике: горячие фото из ТаиландаЛеся Никитюк похвасталась роскошной фигурой в купальнике: горячие фото из ТаиландаЛеся Никитюк похвасталась роскошной фигурой в купальнике: горячие фото из Таиланда

Леся Никитюк показала фигуру в оригинальном купальнике (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Фотообои, которые вы заслужили", - подписала горячие кадры Никитюк.

Подписчики ведущей пришли в восторг от знойных фото и засыпали ее комплиментами в комментариях.

Ранее мы сообщали, что Леся Никитюк хочет засудить скандально известный новостной сайт. Ведущая не стерпела неоднозначного заголовка в новости о себе.

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Леся Никитюк
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