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Леся Нікітюк натякнула на нові стосунки пікантним фото

Леся Нікітюк вміє інтригувати (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Катерина Собкова

Відома телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно здивувала фоловерів світлиною в обіймах відомого дизайнера Франка Пітера Уайлда, цього разу натякнула на зміни в особистому житті.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram знаменитості.

Так, ведуча останнім часом постійно підігріває інтерес публіки до свого особистого життя. Приблизно місяць тому вона опублікувала знімок у ліфті в обіймах із невідомим чоловіком, який обіймав її за спину. Його обличчя Нікітюк, звичайно ж, не показала.

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Потім вона опублікувала фото з розкішним букетом в осінніх відтінках і руку передбачуваного обранця на її стегні.

Нікітюк вміє інтригувати (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

А вчора у її Stories з'явився ще один неоднозначний кадр. Вона опублікувала провокаційне фото, на якому її передбачуваний бойфренд стоїть у трусах біля холодильника. А на його нозі видіється велике татуювання, також можна помітити тату на спині.

"Хтось увірвався в моє життя та в мій холодильник", - інтригуюче відзначила Леся, а також поставила смайлик у вигляді рожевого серця.

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Що відомо про особисте життя Лесі Нікітюк

36-річна ведуча офіційно ніколи не була одружена і не має дітей. Після хворобливого розлучення з "сусідом" 5 років тому, про особисте життя Лесі нічого не відомо. Підписники за будь-якої нагоди намагаються прояснити ситуацію в її амурних справах, але ведуча завжди жартує.

"Здебільшого всі пишуть "чому її не беруть заміж". Люди, розкриваю секрет: мене в п'ятому класі баба обміла віником. Я серйозно говорю! Це головна причина", - пожартувала Леся якось у Instagram-stories.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк - українська телеведуча, блогерка. Кар'єру на телебаченні розпочала після участі у програмі "Розсміши коміка". Згодом стала ведучою програми про подорожі "Орел та решка". Знімалася у четвертому та п'ятому сезонах шоу, а також була ведучою інших розважальних програм на каналах "Інтер" та К1.

У 2018 році перейшла працювати на "Новий канал", де веде шоу "Хто проти блондинок?", "Le Маршрутка", "Хто зверху?".

Леся Нікітюк на зйомках (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

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Леся НікітюкНовини шоу-бізнесу