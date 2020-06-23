Леся Никитюк чуть не утонула прямо на глазах съемочной группы: спасло чудо!

Леся Никитюк могла погибнуть во время съемок своего шоу "Le Маршрутка".

Так, на днях ведущая "Нового канала" шокировала своих фанатов, опубликовав в Instagram фото с исцарапанными ногами и руками, будто ее кто-то избил. Но Леся сразу же поспешила успокоить поклонников - она ни с кем не дралась. Царапины "на память" ей оставила Черниговская область, куда она ездила снимать свое шоу.

Леся Никитюк показала исцарапанные ноги (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Именно на севере Украины телезвезда исследовала редчайший вид болота в нашей стране, которое затягивает. И так увлеклась прогулкой по болотистой местности, что чуть не утонула прямо на глазах съемочной группы.

"В момент, когда меня затягивало болото, я вспоминала сцены из фильмов, где человеку бросают ветку, чтобы он выбрался. Но не все такие сцены заканчиваются хеппи-эндом. Хорошо, что рядом был "поводырь", который знает болото, как своих пять пальцев. Он смог меня вытащить. Да и интервальное голодание пошло на пользу - недолго меня тянули. Короче, ребята, я вам скажу так: тревел - это всегда экстрим, а украинский тревел - это двойная доза экстрима. Существует много локаций, на которые еще ни разу не ступали ноги съемочной группы, и вот Бондаревское болото - одна из них. Я рада, что мы с командой сможем показать место, которое засасывает в прямом смысле этого слова", - рассказала Никитюк.

Леся Никитюк и съемочная группа на болотах Черниговской области (фото: пресс-служба "Нового канала")

Напомним, недавно Леся Никитюк сверкнула стройными ножками в микро-шортах.

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