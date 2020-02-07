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Лекарство от облучения: в Чернобыле обнаружили уникальный грибок

STYLERЖизнь    07.02.2020 - 16:11
Лекарство от облучения: в Чернобыле обнаружили уникальный грибок
В Чернобыле обнаружили уникальный грибок (Коллаж РБК-Украина)

Ученые изучили грибок из Чернобыля и пришли к неожиданным заключениям

В Чернобыле, в ядерном реакторе атомной электростанции, обнаружили уникальный грибок. По словам ученых, этот грибок выдерживает даже самую мощную дозу радиации. Этот грибок предлагают использовать для создания лекарства против радиации.

Как говорится в статье журнала Scientific American, этот штамм грибков, который был обнаружен на ЧАЭС, может помочь людям защищаться от облучения. Впервые этот грибок был обнаружен еще в 1991 году, через пять лет после аварии на реакторе Чернобыльской АЭС. Он был черного цвета и насыщен гамма-лучами. Ученые были поражены живучестью этого грибка и попытались выяснить, как ему удалось выжить.

Выяснилось, что грибок обладает уникальными свойствами не просто выживать в радиации, но и подпитываться ею. В нем было обнаружен большое количество пигмента меланина, который присутствует в организме человека. Меланин позволил грибку нормально поглощать излучение и конвертировать радиацию в химическую энергию.

Исследователь и НАСА Катсура Венкатесварана, который был автором исследования и экспериментов с этим грибком Cryptococcus neoformans, отметил, что выделения грибка поглощают радиацию и это дает возможность создать лекарство, которое будет защищать организм человека от вредных токсичных лучей.

Такой препарат можно будет использовать для людей, которые работают на АЗС, пилотам самолетов, работникам АЭС, а также для онкобольных пациентов.

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