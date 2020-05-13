Лекарство от коронавируса: в ВОЗ сообщили печальные новости о COVID-19

Пандемия коронавируса продолжает набирать обороты в Украине, а также во всем мире. Количество инфицированных COVID-19 украинцев перевалило уже за 16 тысяч человек. Общее количество зараженных во всем мире уже перешагнуло за отметку в 4 миллиона человек. По состоянию на 13 мая от коронавируса погибло уже более 290 тысяч человек, почти полтора миллиона пациентов выздоровели.

Ученые всего мира занимаются изучением новой коронавирусной болезни, тестируют лекарства и пытаются изобрести вакцину, которая поможет всей планете справиться с пандемией.

Во Всемирной организации здравоохранения признали, что на данный момент нет ни одного препарата, который бы полностью мог бы остановить COVID-19. Шансы на то, что вакцина будет найдена в ближайшее время, также весьма низкие.

Пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис сообщила, что все существующие ныне методы лечения COVID-19 могут только ослабить течение болезни или сократить ее длительность. Об этом она заявила на брифинге, пишет Reuters.

"У нас есть некоторые методы лечения, которые находятся на ранних стадиях исследований. Они ограничивают тяжесть или длительность заболевания. Но у нас нет ничего, что могло бы убить или остановить вирус", - признала Харрис.

Она добавила, что полагаться на изобретение вакцины сейчас очень рискованно, так как COVID-19 – это сложный вирус, против которого создать вакцину очень трудно.

На данный момент во всем мире разрабатывается почти 100 вакцин. На их апробацию и тестирование может уйти не менее года.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые назвали причину высокой смертности от коронавируса.