Лекарства в Украине: препараты с ненадлежащим качеством можно вернуть

Украинцы часто сталкиваются с поддельными медицинскими препаратами или несоответствующего качества. Ранее считалось, что вернуть в пункт продажи лекарство невозможно, но юристы утверждают, что покупатель имеет право требовать обмен или возврат денежных средств. Об этом пишут в Telegram-канале "Адвокат права".

Как объясняют юристы, покупка лекарств – это обычный договор розничной купли-продажи, соответственно на такую покупку действуют все законы и гарантии защиты прав потребителя.

По договору розничной купли-продажи, покупатель может действовать соответствующим образом, не только если ему продали некачественный товар, но и, если ему продали качественный товар.

Как указано в Законе Украины "Про защиту прав потребителя", покупатель может обменять у продавца непродовольственный товар несоответствующего качества на аналогичный, если товар не удовлетворил его по форме, габаритам, фасону, цвету, размеру или же по каким-либо причинам не может быть использован по назначению.

Есть точный список товаров, которые не подлежат обмену или возврату (9-я статья закона "Про защиту прав потребителей"). Туда входят: продовольственные товары, медицинские препараты и средства, предметы санитарной гигиены и некоторые непродовольственные товары.

Однако, к лекарственным препаратам относятся: вещества (субстанции), готовые лекарственные средства, гомеопатические средства, средства, которые используются для выявления возбудителей болезни, средства для борьбы с паразитами, лекарственные косметические средства, пищевые добавки.

Надлежащее качество товара, работы или услуги – это свойство продукции, которое соответствует нормам, требованиям, установленным для данной продукции в нормативно-правовых актах и является условием договора с потребителем.

Если медицинский препарат ненадлежащего качества, то продавец обязан заменить их товаров надлежащего качества или вернуть деньги. Но это возможно выполнить только, если у препарата не закончился срок годности. Доказать на деле ненадлежащее качество можно только специальными документами.

К примеру, покупатель приобрел препарат, в котором указывается основное лекарственное средство в составе определенного количества, но лабораторные исследования показали, что его намного меньше. Для того, чтобы потребовать обмен или возврат, придется предоставить документ, который подтверждает ненадлежащее качество.