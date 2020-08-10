Эти лекарства в сочетании с алкоголем запускают опасный процесс

Украинская врач рассказала, сочетания каких лекарств с алкоголем крайне вредно, ведь при такой комбинации запускается опасный процесс - в организме останавливается распад ацетальдегида в безопасный нетоксичный ацетат.

При этом реаниматолог-анестезиолог Дарья Симчук в своем Instagram-блоге пишет, что не все лекарства опасны с алкоголем, а некоторые сочетание даже умеренно допустимы.

Доктор объяснила процесс переработки спиртного нашим организмом: алкоголь сначала превращается в ацетальдегид - ядовитое вещество, из-за которого люди чувствуют похмелье, затем при обмене веществ он превращается в ацетат - безопасный нетоксичный метаболит.

Некоторые лекарственные препараты блокируют переход ацетальдегида в ацетат и получается "тот самый антабусный эффект, ацетата становится много, а человеку плохо (головная боль, тошнота, рвота)". Именно на этом эффекте когда-то базировалось "кодирование" от пьянства. И есть ряд препаратов, что этот эффект запускают.

Препараты, которые запускают антабусный эффект, что приводит к острой интоксикации:

метронидазол

тинидазол

цефалоспорины

фторхинолоны

сульфаниламиды

А вот препараты, которые не приводят к антабусному эффекту с алкоголем употреблять можно, но стоит "ограничить употребление".

Также врач разбила препараты по группам и объяснила, как алкоголь влияет на эффект от них.

Психотропы

Действие транквилизаторов, антидепрессантов, нейролептиков, нормотимиков в сочетании с алкоголем значительно возрастает. Такая комбинация может привести к чувству от легкой сонливости до патологического опьянения и сумеречного расстройства.

Обезболивающие

Большинство таких лекарств, как и алкоголь влияют на печень. Причем все зависит от дозы. Но если вы выпили, после чего начала болеть голова, одна таблетка ибупрофена или парацетамола не повредит.

Антигистаминные

С антигистаминными нового поколения алкоголь не взаимодействует. Однако спиртное может вызвать аллергию, или увеличить ее проявления на что-либо другое.

Сахароснижающие и инсулин

Такая комбинация повысит риск гипогликемии. Некоторые диабетики просчитывают дозы препаратов, алкоголя и пищи, чтобы снизить риск. Но, по мнению медиков, это "игра с огнем".

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Также сообщалось, что врачи назвали самый вредный алкогольный напиток, даже небольшая доза которого губительна.