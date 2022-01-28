Эти лекарства очень опасны для пожилых людей: проверьте аптечку

Какие препараты опасны

Самыми опасными лекарствами для пожилых людей, от которых им лучше отказаться, ученые назвали плохо выводящиеся из почек препараты.

Очень опасны для людей 60+ лекарства от диабета с длительным периодом полувыведения, которые могут вызвать гипогликемию.

Мышечные релаксанты, которые обладают седативным действием, вызывают у некоторых пожилых людей головокружение, тошноту, поносы или запоры.

Бензодиазепины также вошли в список нежелательных лекарств – они вызывают у людей преклонного возраста когнитивные нарушения.

С осторожностью людям в возрасте стоит употреблять антихолинергические антигистаминные лекарства.

Такие лекарства могут у пенсионеров вызвать когнитивные нарушения, бред, задержку мочеиспускания и запоры.

Опасны для пожилых людей калийсберегающие диуретики, которые могут вызвать нарушения сердечной деятельности и аритмию при нарушении функции почек.

Масло от запоров

Также противопоказано к употреблению минеральное масло для лечения запоров, так как в нем содержится аспирин, а он приводит в некоторых случаях к пневмонии.